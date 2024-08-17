Скорая помощь успела на... задержание

Общество
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Галина Устинова

В Усть-Каменогорске полицейские поблагодарили бригаду скорой помощи, которая задержала преступника.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в областном департаменте полиции, история приключилась еще в июле. Медики, которые ехали по вызову, увидели на перекрестке проспектов Абая и Шакарима на автозаправке человека в маске. Все указывало на то, что он угрожал кассиру и охраннику. Водитель остановил автомобиль, включил сирену, а медики позвонили в полицию. Злоумышленник отвлекся на громкий звук, и сотрудники заправки смогли выскочить на улицу. Подозреваемый попытался скрыться. Фельд­шер Данияр Калибеков и водитель Айдар Раисов поймали его, скрутили.

Полицейские отметили слаженные и четкие действия всех медиков – Данияра Калибекова, Айдара Раисова, Виктора Худякова. Им вручили в подарок «командирские» часы.

#задержание #преступник #скорая помощь

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