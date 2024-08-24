Сорвал обиду на тетрадях Общество 24 августа 2024 г. 1:04 10 Жанат Сисекенова собственный корреспондент по Актюбинской области Грузовая автомашина Mercedes-Benz, перевозившая 20 тонн школьных тетрадей, сгорела в начале лета в одном из сел Мартукского района Актюбинской области. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов В ходе следствия полицейские установили подозреваемого. Им оказался местный житель, который из личных неприязненных отношений к водителю грузовика поджег фуру и скрылся с места преступления. Причиненный ущерб составил более 54 млн тенге. Более двух месяцев подозреваемый находился в розыске. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий его местонахождение было установлено, и полицейские задержали мужчину. На сегодня известно, что тетради везли из России, по пути водитель решил заехать к родственникам в Мартукском районе. За гостеприимным столом оказался сосед, который в какой-то момент обиделся на дальнобойщика. Сходив на АЗС за бензином, он облил автомобиль горючим и поджег его. Задержали поджигателя, когда тот решил тайком навестить родных, сообщает пресс-служба департамента полиции. #задержание #фура #поджигатель