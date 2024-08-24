Сорвал обиду на тетрадях

Общество
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Жанат Сисекенова
собственный корреспондент по Актюбинской области

Грузовая автомашина Mercedes-Benz, перевозившая 20 тонн школьных тетрадей, сгорела в начале лета в одном из сел Мартукского района Актюбинской области.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе следствия полицейские установили подозревае­мого. Им оказался местный житель, который из личных неприязненных отношений к водителю грузовика поджег фуру и скрылся с места преступления. Причиненный ущерб составил более 54 млн тенге.

Более двух месяцев подозреваемый находился в розыске. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий его местонахождение было установлено, и полицейские задержали мужчину.

На сегодня известно, что тетради везли из России, по пути водитель решил заехать к родственникам в Мартукском районе. За гостеприимным столом оказался сосед, который в какой-то момент обиделся на дальнобойщика. Сходив на АЗС за бензином, он облил автомобиль горючим и поджег его. Задержали поджигателя, когда тот решил тайком навестить родных, сообщает пресс-служба департамента полиции.

#задержание #фура #поджигатель

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