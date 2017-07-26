Состав команд международного турнира EXPO Football Cup может измениться

Генеральный менеджер EXPO 2017 Football Cup Тамирлан Куриев не исключает изменения состава команд – участниц турнира, передает корреспондент Kazpravda.kz
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По его словам, состав может измениться при условии, если сам футболист по той или иной причине откажется приехать на международный турнир "EXPO 2017 Football Cup", который проводится в рамках международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017".
"С подобной проблемой мы сталкиваемся каждый год. Бывает так: в преддверии турнира, легенды, к сожалению, получают травму и, к радости, получают должности в командах. Поэтому могут быть как плюсы, так и минусы. Возможно, будем какие-то фамилии "терять", а какие-то находить", – пояснил Куриев.
Ранее было заявлено, что участие в турнире примут такие легенды
, как : Кевин Кураньи, Дино Баджо, Марко Дельвеккио, Нуну Манише, Яри Литманен, Эрнан Креспо, Жан-Пьер Папен, Романа Широкова, Валерий Карпин, Александр Филимонов и многие другие знаменитые футболисты.
В свою очередь официальный представитель турнира, футбольный эксперт и журналист Айдын Кожахметов рассказал, что предстоящее спортивное мероприятие станет подарком для любителей этого вида спорта.
"Поскольку этот турнир дебютный для Казахстана и впервые проводится в нашей стране, я хотел бы рассказать его особенности. Мы любим ностальгировать, вспоминать что-то приятное из прошлого. Такие мероприятия хороши тем, что на этот турнир приезжают кумиры молодости, такие футболисты, как Эрнан Креспо. Это звезды конца 90-х, конца 2000-х годов. Почти никто из них не бывал в Казахстане, и мы не видели игру этих блестящих футболистов. Поэтому это зрелище для эстетов, вы сможете увидеть блестящую игру футболистов, чье мастерство не увядает с годами", – сказал футбольный эксперт и Айдын Кожахметов.
Напомним, на стадионе "Астана Арена" 5 и 6 августа пройдет международный турнир "EXPO 2017 Football Cup" с участием легенд мирового футбола, где встретятся команды из Казахстана, России, Италии, Германии, Португалии, а также сборная мира.