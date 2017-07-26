Состав команд международного турнира EXPO Football Cup может измениться

Спорт
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Инга Селезнева
Генеральный менеджер EXPO 2017 Football Cup Тамирлан Куриев не исключает изменения состава команд – участниц турнира, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, состав может измениться при условии, если сам футболист по той или иной причине откажется приехать на международный турнир "EXPO 2017 Football Cup", который проводится в рамках международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017".

"С подобной проблемой мы сталкиваемся каждый год. Бывает так: в преддверии турнира, легенды, к сожалению, получают травму и, к радости, получают должности в командах. Поэтому могут быть как плюсы, так и минусы. Возможно, будем какие-то фамилии "терять", а какие-то находить", – пояснил Куриев.

Ранее было заявлено, что участие в турнире примут такие легенды, как : Кевин Кураньи, Дино Баджо, Марко Дельвеккио, Нуну Манише, Яри Литманен, Эрнан Креспо, Жан-Пьер Папен, Романа Широкова, Валерий Карпин, Александр Филимонов и многие другие знаменитые футболисты.

В свою очередь официальный представитель турнира, футбольный эксперт и журналист Айдын Кожахметов рассказал, что предстоящее спортивное мероприятие станет подарком для любителей этого вида спорта.

"Поскольку этот турнир дебютный для Казахстана и впервые проводится в нашей стране, я хотел бы рассказать его особенности. Мы любим ностальгировать, вспоминать что-то приятное из прошлого. Такие мероприятия хороши тем, что на этот турнир приезжают кумиры молодости, такие футболисты, как Эрнан Креспо. Это звезды конца 90-х, конца 2000-х годов. Почти никто из них не бывал в Казахстане, и мы не видели игру этих блестящих футболистов. Поэтому это зрелище для эстетов, вы сможете увидеть блестящую игру футболистов, чье мастерство не увядает с годами", – сказал футбольный эксперт и Айдын Кожахметов.



Напомним, на стадионе "Астана Арена" 5 и 6 августа пройдет международный турнир "EXPO 2017 Football Cup" с участием легенд мирового футбола, где встретятся команды из Казахстана, России, Италии, Германии, Португалии, а также сборная мира. 

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