Социально-экономическое развитие Актюбинской области обсудили в правительстве

Экономика, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Ход исполнения поручений премьер-министра РК Алихана Смаилова, данных в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область 10 августа, рассмотрели на совещании в правительстве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: пресс-служба правительства РК

Руководители центральных госорганов доложили о реализации проектов по развитию окраин Актобе, строительству канализационно-очистных сооружений в Актобе и Хромтау, модернизации инженерной инфраструктуры, реконструкции автодороги «Актобе – Карабутак – Улгайсын», ремонту трассы «Кандыагаш – Шалкар – Иргиз» и местных региональных дорог.

Вместе с тем были представлены доклады о проектах реконструкции водохранилищ в Актобе и Каргалы, планах строительства шести новых крупных водохранилищ, а также о продолжении строительства 3-й нитки до Актобе от магистрального газопровода «Бухара – Урал» и газификации 30 сельских населенных пунктов.

Кроме того, обсудили актуальные вопросы строительства инфекционной больницы в Актобе, распространения опыта Актюбинской области по проекту «Фельдшерский рюкзак» на другие регионы, реализации пилотного проекта системы школьной безопасности «Alaqan mektep» и ряд других.

#Актюбинская область #экономика #развитие #Правительство #поручения

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