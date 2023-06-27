Создать Агентство по делам семьи, женщин, детей и молодежи предложила депутат партии Respublica

Депутат Мажилиса Парламента РК от партии Respublica Нургул Тау выступила с инициативой создания Агентства по делам семьи, женщин, детей и молодежи в Казахстане, чтобы эффективно решать проблемы, связанные с этими социальными группами, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Мажилиса

Нургул Тау в своем депутатском запросе обратила внимание на растущую статистику разводов, домашнего насилия и суицидов, подчеркивая необходимость укрепления института семьи, защиты прав женщин и детей, а также создания благоприятных условий для молодежи.

«По официальным данным Национального бюро статистики, в Казахстане насчитывается около 6,5 млн детей в возрасте до 18 лет и около 5,7 млн молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. При этом, согласно цифровой карте, разработанной Министерством труда и социальной защиты населения в 2022 году, численность семей, находящихся в кризисной ситуации, составляет 1,2 млн, а количество семей, находящихся в трудных условиях, достигает 6 983 с почти 12 тысячами детей, нуждающихся в поддержке», – отметила Нургул Тау.

Она подчеркнула, что сегодня в обществе существует множество проблем, связанных с семьей, женщинами, детьми и молодежью, и депутат акцентировала внимание на нескольких из них.

Так, вызывает тревогу нарастающий уровень разводов в стране. Согласно международному исследовательскому сайту World Population Review, Казахстан занимает 2-е место в мировом рейтинге разводимости. В 2022 году было заключено 140 256 браков и зарегистрировано 48 239 разводов.

«Во-вторых, распространение случаев домашнего насилия в семьях вызывает серьезное беспокойство. По правовой статистике, за противоправные действия в рамках семейно-бытовых отношений в 2022 году было привлечено к ответственности 25 172 человека, за умышленное причинение легкого вреда здоровью – 17 403 человека, к административной ответственности за нападение привлечены 9 658 человек, к уголовной ответственности привлечены 938 человек. Такие случаи наносят физический и психологический ущерб женщинам и детям, что требует незамедлительных мер для их защиты», – отметила депутат.

Еще одна проблема, которую необходимо решать срочно, – высокий уровень суицидов в стране, особенно среди молодежи.

«В 2022 году было зарегистрировано 3 700 самоубийств, а доля молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет составила 17,3%. Эти цифры требуют немедленных действий и усиления поддержки молодежи в стране. Несмотря на существующие государственные программы, работа по семейной, детской и молодежной политике разбросана между несколькими государственными органами без единой координации и централизации», – констатировала депутат.

В связи с этим она предложила создать новую организационную структуру – Агентство по делам семьи, женщин, детей и молодежи, объединив функции министерств, занимающихся этими вопросами.

«Такой шаг позволит более эффективно координировать работу в данной сфере, усилить защиту прав и интересов семей, женщин, детей и молодежи, а также снизить уровень разводимости, домашнего насилия и самоубийств», – заключила Нургул Тау.

Депутат также обратила внимание, что во многих странах вопросами семьи занимаются отдельные государственные органы. Например, Министерство по поддержке махалли и семьи в Узбекистане, Министерство по делам семьи и социальных услуг в Турции, Агентство по делам семьи и детей в США, Министерство по делам женщин, делам семьи и общественного развития в Малайзии, Федеральное министерство по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Германии.

В Казахстане этот вопрос уже несколько лет поднимается международными и неправительственными организациями, правозащитниками, бывшими депутатами Мажилиса и не сходит с повестки дня.

Тау выразила уверенность в том, что создание агентства станет важным шагом на пути к укреплению института семьи, защите прав женщин и детей, а также обеспечению благоприятных условий для молодежи в Казахстане.