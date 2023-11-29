Специальная экономическая робинЗОНАда

Рисовать вдохновляющие перспективы здесь научились, но жаль, что живописные прожекты зачастую становятся утопическими. Причем в буквальном смысле…

– Осень показала, что субзона № 3 (СЭЗ разбита на четыре субзоны. – Прим. авт.) нуждается в строительстве ливневой канализации. В некоторых местах территория начала заболачиваться, – сообщил на совещании в акимате СКО руководитель управления строительства Северо-Казахстанской области Кайролла Галеев.

СЭЗ «Qyzyljar» является одной из самых молодых в Казахстане. Иностранный и отечественный бизнес заинтересован в инвестициях в Северный Казахстан благодаря его выгодному географическому расположению, развитой логистической инфраструктуре и таким преференциям специальной экономической зоны, как: нулевые ставки корпоративного подоходного налога, земельного налога, налога на имущества. Соблазняет инвесторов освобож­дение от таможенных пошлин и платы за земельные участки.

В СЭЗ «Qyzyljar» зарегистрировались 12 участников, но работают пока только три проекта. Это производство и реализация силовых трансформаторов компании «Алагеум Электрик», сборка сельскохозяйственной техники CLAAS, а также сборка финской сельскохозяйственной техники «Сампо». Создано 309 постоянных рабочих мест. Суммарный объем производства в СЭЗ «Qyzyljar» составил 111 млрд тенге.

Действующих проектов было бы больше, но для этого нужны инженерные коммуникации. Взять, к примеру, российское предприятие «Хлебпром», который просит элементарного – дорог, электричества и тепла.

– Без тепла проект не запус­тят, – сделал вывод на совещании аким СКО Гауез Нурмухамбетов. – Заводу нужно начинать работу, но сотрудники не могут подъехать к объекту!

Аким области не похвалил своих подчиненных за пристрастие к жанру утопии и даже раскритиковал руководителей управлений строительства и предпринимательства за попытку нарисовать идеальную экономическую зону под названием «Qyzyljar». А они так старались!

Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Ильдар Исмагулов, исполняющий обязанности директора СЭЗ «Qyzyljar» Дулат Шарапиденов говорили о том, что специальная экономическая зона стала точкой притяжения для иностранных инвестиций.

В подтверждение тому приводили цифры, красивые слайды и блестящие перспективы.

Между тем завод по производству прицепной сельскохозяйственной техники Reimann, который уже в ближайшее время планирует начать выпуск продукции, тепло и электричество пока будет получать от своей котельной, воду – из своей скважины, а канализационные стоки будет нейтрализовать с помощью септика.

– В общем мы предоставляем инвестору все неудобства, какие только можно придумать! – сделал заключение глава региона Гауез Нурмухамбетов. – По­этому инвесторы осторожничают. Они заходят к нам с учетом преференций, но не могут сразу реали­зовывать проекты, потому что у нас не готова площадка. Мы не строим инженерные коммуникации! Если нужны железнодорожные пути, то их нужно прокладывать. Если территория заболачивается – нужно делать ливневую канализацию.

Из-за отсутствия коммуникаций российский инвестор «Хлеб­пром» медлит со строительством в Петропавловске завода по производству пончиков. Первый этап проекта он намерен реализовать только осенью следующего года.

В ответ руководитель управления строительства Кайролла Галеев сообщил, что в этом году разработано шесть проектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе сети электроснабжения на 2,5 млрд тенге. Освоено пока лишь 873 млн тенге. Строительство железнодорожных путей стоимостью в один млрд тенге находится еще на проектном уровне.

– Осень показала, что субзона № 3 нуждается в строительстве ливневой канализации, – заметил Кайролла Галеев.

Заболачивание, бездорожье и сезон дождей легко превратят даже самую соблазнительную экономическую территорию в авантюрную робинЗОНАду.

– Очень плохо обстоят дела, – сделал вывод Гауез Нурмухамбетов и рекомендовал подчиненным бить во все колокола, стучать во все инстанции, чтобы ускорить процесс строительства инженерных сетей на территории СЭЗ «Qyzyljar».