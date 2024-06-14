Спецпрограмму разработают в Казахстане для помощи детям-жертвам насилия

Министерство просвещения разрабатывает программу помощи детям, пострадавшим от насилия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В рамках программы оказывается правовая, психологическая поддержка детям, подвергшимся буллингу и пострадавшим от насилия.

«Каждый ребенок имеет право на защиту от насилия и жестокого обращения. Принятие программы помощи подтверждает обязательство государства и общества защищать эти права и обеспечивать безопасное детство для каждого ребенка», - подчеркнула важность программы заместитель председатель Комитета по охране прав детей МП РК Юлия Овечкина.

В рамках программы будет разработана единая модель деятельности кабинетов помощи жертвам насилия, где специалисты, включая сотрудников судебно-медицинской экспертизы и полиции, будут проводить необходимые следственные действия. Эти кабинеты будут созданы в благоприятных для детей тонах, чтобы минимизировать травматические факторы.

Единая модель деятельности кабинетов разрабатывается Министерством просвещения и будет представлена местным исполнительным органам, как стандарт открытия подобных кабинетов.



