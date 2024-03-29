Спецслужбы Франции рекомендуют отменить церемонию открытия ОИ-2024 в Париже

В мире, Европа, Спорт
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Айман Аманжолова
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Разведка заявила о высоком уровне угрозы безопасности участников и предложила перейти к "плану Б", передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: freepik.com

Главное управление внутренней безопасности (DGSI) Франции рекомендовало МВД республики отказаться от проведения церемонии открытия Олимпийских игр на реке и перейти к «плану Б» из-за высокой угрозы безопасности участников. Об этом сообщило радио Europe 1.

«Мы должны перейти к плану Б», - настаивает источник радиостанции в разведслужбе.

По его словам, нынешний формат речного парада представляет слишком много рисков, чтобы его можно было оставить как есть.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен должен был встретиться с представителями спецслужб в четверг, сообщает радиостанция. На этой встрече представители DGSI, как утверждается, собирались проинформировать министра об уровне террористической угрозы - аналитики опасаются «возвращения массового терроризма во Францию».

Среди возможных рисков упомянуты террористы-одиночки, которые могут врезаться в толпу на машине или напасть с использованием огнестрельного оружия. Также сотрудники разведки опасаются так называемых спящих ячеек террористов внутри страны, которые «активируются удаленно из афганской зоны». В связи с этим DGSI хотят избежать сценария «скоординированного нападения» в день открытия ОИ-2024.

Кроме того, на фоне совершенного в подмосковном «Крокус сити холле» теракта уровень террористической угрозы во Франции был поднят до максимального. Как утверждают французские силовые структуры, это связано с активизацией деятельности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в Казахстане). Французская разведка активизировала проверки выходцев из Центральной Азии, особенно Туркмении, Киргизии и Казахстана.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Как заявлял ранее начальник Главного штаба сухопутных сил Франции Пьер Шилль, Франция увеличит военный контингент, который будет задействован для охраны Олимпийских игр в Париже, до 20 тыс. человек. Он уточнил, что военные будут сопровождать участников эстафеты олимпийского огня по всей территории страны. Непосредственно во время соревнований они будут оказывать поддержку полиции, жандармерии и другим службам внутри страны.

Одной из важнейших точек, которую будут охранять военные, станет речной порт на Сене, откуда баржи с национальными командами будут отправляться на церемонию открытия игр. Безопасность на нижних набережных вдоль маршрута движения делегаций будут обеспечивать около 2 тыс. сотрудников частных охранных предприятий. Порядок на верхних набережных, протяженность которых достигает около 12 км, обеспечат 45 тыс. полицейских и жандармов. На фоне серьезных опасений относительно безопасности мероприятия в конце января МВД Франции сообщило, что вдвое сократит число зрителей на открытии Олимпиады - до 300 тыс. человек.

 

#Спорт #безопасность #терроризм #ОИ-2024

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