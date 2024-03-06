СМИ: Франция сократила число зрителей на открытии Игр-2024, опасаясь терактов

Вместе с тем собеседник газеты Politico указал, что французские разведслужбы пока не зафиксировали рисков теракта во время Игр, передает Kazptavda.kz со ссылкой на ТАСС

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Решение сократить число зрителей на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже было принято по просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона на фоне опасений возможности атак со стороны исламистских террористических группировок. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой на неназванного чиновника высокого ранга во французском МВД.

По информации источника издания, лидер Франции опасается проблем, связанных с контролем над толпой и обеспечением безопасности, так как церемония открытия впервые состоится в открытом пространстве - на набережной Сены, а не на стадионе.

Собеседник газеты указал, что французские разведслужбы пока не зафиксировали рисков теракта во время Игр, но заявил, что «основная угроза - это исламистский терроризм». В МВД Франции считают, что ряд террористических группировок, орудующих за пределами Франции, рассматривают страну как возможную цель будущей атаки, но у них недостаточно финансовых возможностей. В качестве примера источник назвал террористические группировки «Аль-Каида» и ИГИЛ.

5 марта министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что около 326 тыс. человек смогут наблюдать за церемонией открытия Олимпиады-2024 в Париже на набережной Сены. Как отмечает Politico, это почти вдвое меньше изначально запланированного числа зрителей: в октябре 2022 года министр говорил о возможности присутствия на мероприятии 600 тыс. человек.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.