СМИ: Франция сократила число зрителей на открытии Игр-2024, опасаясь терактов

В мире, Спорт
129
Айман Аманжолова
[email protected]

Вместе с тем собеседник газеты Politico указал, что французские разведслужбы пока не зафиксировали рисков теракта во время Игр, передает Kazptavda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: freepik.com

Решение сократить число зрителей на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже было принято по просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона на фоне опасений возможности атак со стороны исламистских террористических группировок. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой на неназванного чиновника высокого ранга во французском МВД.

По информации источника издания, лидер Франции опасается проблем, связанных с контролем над толпой и обеспечением безопасности, так как церемония открытия впервые состоится в открытом пространстве - на набережной Сены, а не на стадионе.

Собеседник газеты указал, что французские разведслужбы пока не зафиксировали рисков теракта во время Игр, но заявил, что «основная угроза - это исламистский терроризм». В МВД Франции считают, что ряд террористических группировок, орудующих за пределами Франции, рассматривают страну как возможную цель будущей атаки, но у них недостаточно финансовых возможностей. В качестве примера источник назвал террористические группировки «Аль-Каида» и ИГИЛ.

5 марта министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что около 326 тыс. человек смогут наблюдать за церемонией открытия Олимпиады-2024 в Париже на набережной Сены. Как отмечает Politico, это почти вдвое меньше изначально запланированного числа зрителей: в октябре 2022 года министр говорил о возможности присутствия на мероприятии 600 тыс. человек.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. 

#Франция #Париж #Олимпиада-2024

Популярное

Все
Этот спектакль не любят железнодорожники
В стремлении к гармонии женщины-полицейские встали на... гвозди
О любовных перипетиях аристократов
Он дал вторую жизнь деревянным изделиям. И себе
У него нет пафоса, у него летающие коровы
Сразу 14 коммунальных предприятий Костанайской области повышают тарифы на свои услуги
Зачем минируют реки Алтая?
Вино из одуванчиков
«Верховной» культуре придется потесниться
Арал: пусть небольшой, но реальный вклад
Не стратегическое сооружение, а "кошелек"
Деньги на питание школьников, перечисляемые из городского бюджета, не всегда используются по назначению
Выплаты в честь 8 марта
Как большегрузы «убивают» наши дороги
В Национальной академической библиотеке РК прошла научно-практическая конференция «Қазақ руханияты және Жүсіпбек Аймауытұлының көркемдік әлемі»
Казахстан выступил с позицией о создании Палестинского государства в границах 1967 года
Песня остается с человеком
Личность планетарного масштаба
Пастбища особого назначения
Будущее – за молодыми
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
В колонии Аршалы действует промзона для производства
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай
Турнир по паранастольному теннису впервые открылся в Астане
Арестован вице-министр культуры и спорта
Падеж лошадей в Акмолинской области: представители МСХ выехали в районы
Олжас Тулеуов, замглавы АСПиР: «Для Агентства важно разработать документ, отвечающий вызовам времени»
Несуществующие машины «продавал» казахстанцам астанчанин
Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Grand Slam
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
В МВД опровергли информацию о штрафах за игнорирование часового пояса
Подозреваемых в вымогательстве денег у подростков задержали в Астане
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Фестиваль сильнейших роботов
Проект “Қарызсыз қоғам” формирует новую финансовую культуру в обществе
Артефакты о переселении в Казахстан представителей 16 этносов представили на выставке
«Андрюха, так не делается!»: Рублёв обматерил судью и был дисквалифицирован
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Ответственность перед предками и потомками
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
В Семее горит торговый центр
Откуда берет корни название города Костанай
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1

Читайте также

Минздрав Газы: число жертв военной операции Израиля достигл…
Смену капитана женской сборной по теннису прокомментировали…
Мбаппе побил рекорд Месси и вошел в историю
TikTok могут запретить в США

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]