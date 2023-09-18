Сразу восемь своих подчиненных наказал аким Кызылординской области за нерасторопность

Разнес работу подчиненных аким Нурлыбек Налибаев на заседании актива Кызылординской области, где наказал тех руководителей районов области и областных управлений, у кого самые низкие показатели.

– С докладом на заседании актива выступил руководитель аппарата акима области Шахмардан Байманов, который и сообщил, что с прошлого года создана специальная информационная система по надзору за исполнением протокольных поручений акима области, и представил итоги ежедневного мониторинга протокольных поручений, – сообщили в пресс-службе Нурлыбека Налибаева.

Итого: за 8 месяцев текущего года выдано 1 180 протокольных поручений, выполнено 564 (47,7%), по 296 (25%) не прошли еще сроки исполнения, 48 (5%) заданий выполнены по истечению поставленных для них сроков, 109 (9,2%) выполнены частично и 154 (13%) не выполнены.

– Я постоянно говорю о том, что задачи должны быть выполнены качественно и в срок, – сказал на это Нурлыбек Налибаев. – Однако у нас есть ряд проблем с исполнительской дисциплиной. Наблюдается халатность со стороны некоторых акимов и руководителей управлений. За 8 месяцев текущего года дано 1 180 протокольных поручений, так, у нас в одной только Кызылорде не выполнено более 60 поручений акима области!

В частности, речь шла о том, что аким города задержал сроки поставки новых автобусов для автопарка в областной центр, затянул сроки проведения модернизации систем инженерной инфраструктуры.

– Кроме того, в регионе есть много проблемных вопросов как в сфере дорожного строительства, так и в работе управления предпринимательства и промышленности, – отметили в пресс-службе Нурлыбека Налибаева. – Например, на улучшение дорог Аральского района выделено в шесть раз больше средств по сравнению с другими районами. Но работы выполнены не на должном уровне, есть риск несвоевременного и некачественного освоения средств.

Такая же проблема сложилась и в Казалинском районе региона. Допущены просрочки строительства дорожных и социальных объектов.

За невыполнение поставленных задач на уровне и в срок акиму города Кызылорды Асыл­беку Шаменову и акиму Казалинского района Мухтару Оразбаеву объявлены выговоры. Акимам Аральского, Сырдарьинского районов региона и руководителям областных управлений строительства, сельского хозяйства, предпринимательства и промышленности вынесены предупреждения. А к руководителю областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства была применена дисцип­линарная мера в виде устного предупреждения.