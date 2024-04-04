Сроки процедур по госзакупкам сократят вдвое в РК

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Офтейк-контракты станут основанием для госзакупок из одного источника. Сельские акиматы смогут производить закуп из одного источника в пределах 3 000 МРП.

Мажилис одобрил в первом чтении проект закона «О государственных закупках» в новой редакции. Законопроект с сопутствующими ему поправками разработан во исполнение поручения главы государства по созданию качественно новой системы госзакупок.

Законопроектом вводится институт общественного мониторинга, особенно по работам, связанным со строительством. Как сообщил министр финансов Мади Такиев, с принятием закона субъекты общественного контроля получат право на осуществление мониторинга по исполнению договоров госзакупок. Мониторинг будет проводиться в соответствии с механизмами, предусмотренными Законом «Об общественном контроле». Норма направлена на повышение прозрачности и снижение коррупционных рисков.

Проект нового закона о государственных закупках направлен также на упрощение и дебюрократизацию процесса. Как пояснили разработчики, в настоящее время одной из проблем в данной сфере является длительность процедур. В этой связи предлагается исключить этап предварительного допуска, а также пересмотреть сроки по отдельным процедурам. В результате сроки госзакупок должны сократиться до одного месяца. Кроме того, конкурс будет считаться состоявшимся даже в случаем прохождения одного потенциального участника.

«Также предусматривается упрощение процедур закупок из одного источника. Так, для сельских акиматов товары, работы и услуги до 3000 месячных расчетных показателей (МРП) предлагается закупать без проведения конкурса. Сейчас Рабочей группой рассматривается вопрос об увеличении данного порога», - добавил руководитель рабочей группы Руслан Кожасбаев.

По словам депутата, упрощен также механизм обжалования закупок. Теперь функция по пересмотру итогов передается организатору закупок, на базе которого будет создаваться комиссия по рассмотрению жалоб с участием вышестоящего органа, органов контроля и представителей Национальной палаты предпринимателей.

Кроме того, предлагается внедрение рейтинга потенциальных поставщиков.

«Один из элементов автоматизации процедур, показавший позитивную динамику - это рейтингово-балльная система госзакупок. Победитель закупок определяется порталом автоматически на основе данных информационных систем госорганов: финансовая устойчивость, наличие опыта работы потенциальных поставщиков и другие», – пояснил Руслан Кожасбаев.

Помимо этого, законопроектом предусматривается введение перечня товаров, работ, услуг, закупки которых будут осуществляться среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Также, в целях поддержки местных компаний предлагается присваивать условную скидку (в размере 1%) по территориальному признаку.

В ходе обсуждения законопроекта, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что вопрос пересмотра системы госзакупок поднимался уже несколько лет. Он напомнил, что радикальную реформу этой сферы поручил провести Глава государства, так как госзакупки напрямую затрагивают реализацию всех социально важных проектов.

«Надеюсь, что новый закон положительно повлияет на решение проблемных вопросов в этой сфере. Проведена большая работа. Теперь законопроект нужно как можно скорее доработать и вынести на второе чтение, ведь его ждет народ. Важно, чтобы бизнес-сообщество и жители регионов высказали свое мнение о новых нормах. Поэтому профильному комитету стоит провести выездное заседание в одном из регионов», – предложил глава палаты депутатам.

Работа над законопроектом продолжается в рамках рабочей группы в Мажилисе с участием предпринимателей, представителей центральных и местных госорганов и общественности.