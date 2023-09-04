Старинные монеты в... подарок

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Флора Левина

Ярким и красочным получился в Семее традиционный татарский праздник плуга – Сабантуй.

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В Семее вот уже более двух веков татары предпочитают отмечать свой народный праздник на острове Бейбітшілік – идеальном месте для проведения массовых народных гуляний и игр на свежем воздухе.

Горожанам и гостям была представлена выставка декоративно-прикладных изделий городских ремесленников, а краеведы области презентовали коллекцию старинных экспонатов. Интересной, в особенности для детей, стала игра со старинными монетами, которую организовали краеведы общества «Прииртышье».

Монеты с 200-летней историей можно было рассмотреть и даже получить в подарок за участие в игре.

Отдельную площадку организовали для юных исполнителей – ребятишки радовали зрителей песнями и танцами.

Не могла остаться незамеченной и традиционная выставка мастеров-ремесленников, где были представлены изделия из керамики и глины, вязаные игрушки, расшитые национальными узорами полотенца... Для гостей праздника провели экс­курсию на тему «Татарская усадьба. Быт и традиции татарского народа». В юртах готовили национальные блюда – пироги, чак-чак, эчпочмак и другую выпечку.

Прошли конкурсы семейного дастархана, вокального, танцевального, инструментального мастерства, художественного слова, спортивные состязания и национальные игры.

#Семей #праздник #традиции #Сабантуй #татары

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