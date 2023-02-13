Старшеклассник напал на школьников в СКО: двое пострадавших находятся в реанимации

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В Петропавловске два ребенка находятся в реанимации после нападения старшеклассника в школе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Северо-Казахстанской области.

Сообщается, что сегодня, 13 февраля, в 08:26 час. в приёмный покой КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница", скорой помощью были доставлены 3 ребенка с различными травмами.

"Одному из пострадавших, учитывая характер полученных травм, отсутствие показаний для госпитализации в стационар, помощь была оказана в приёмном покое, назначено амбулаторное лечение. Двоим пострадавшим потребовалась экстренная госпитализация, пациенты в срочном порядке взяты в операционную, под наркозом произведена хирургическая обработка ран, проведён ряд необходимых диагностических мероприятий, консультации профильных специалистов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время состояние обоих детей стабилизировано, пациенты находятся в реанимационном отделении.

Напомним, сегодня, 13 февраля, в Петропавловске один из учеников 9 класса пронес в школу топор и нож и до начала уроков напал на старшеклассников.

Несовершеннолетнего Д. задержали, по факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 24 – пунктам 1, 14 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК (покушение на убийство).