Старшеклассник пронес в школу топор и ранил троих детей в Петропавловске

13 февраля в городе Петропавловске один из учеников 9 класса пронес в школу топор и нож и до начала уроков напал на старшеклассников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Петропавловск.news .

Фото: pkzsk.info

13 февраля в 7:50 ученик 9 класса средней школы №4 Петропавловска принес в сумке топор и нож. Он ранил троих детей – двух мальчиков и одну девочку, сообщили в управлении образования Северо-Казахстанской области.

Руководитель управления Назир Жашибеков пояснил, что детей в школе не обыскивают на входе.

Двое детей находятся в детской больнице с колотыми ранами головы и предплечья, третьему ребенку на месте была оказана медицинская помощь. Пострадавшие дети учились в 9 и 10 классах.

В настоящее время в средней школе № 4 работает следственная группа. Прокуратура и Департамент полиции области сообщили, что все потерпевшие доставлены в детскую областную больницу, находятся в сознании.

Несовершеннолетнего Д. задержали, по факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 24 – пунктам 1, 14 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК (покушение на убийство).

По предварительным данным, несовершеннолетний Д. состоит на психиатрическом учете. Действиям несовершеннолетнего и администрации школы будет дана правовая оценка в рамках досудебного расследования. Остальные обстоятельства устанавливаются.