Страдающим эпилепсией детям проводят уникальные операции в Таразе

В Таразе нейрохирурги научились устанавливать датчики для сокращения судорог при эпилепсии, передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Такие операции проводят детям. Они длятся от 40 минут до полутора часов. Раньше для их проведения маленьким пациентам приходилось ездить в столицу, а теперь их проводят в областном центре.
Специальные стимуляторы блуждающего нерва рекомендовано устанавливать детям, которые принимают больше трёх противосудорожных препаратов и не чувствуют улучшения.
Детские нейрохирурги провели уже четыре операции по установке датчиков, которые подключили к специальной программе. Она помогает медикам отслеживать состояние ребёнка даже на расстоянии.
Уменьшать судороги у детей электронные устройства будут постепенно. К слову, стоимость одного датчика – 8,5 млн тенге.
Операции маленьким пациентам с эпилепсией проводят бесплатно по порталу госпитализации.
"Блуждающий нерв есть у нас в области шеи. Мы туда заходим. Между сонной артерией и мышцами проводники устанавливаются. Когда судорожный очаг идёт, этот датчик останавливает импульсы, и у ребёнка уменьшаются судороги. Обычно детям старше четырех лет эти датчики ставятся. До четырех лет ещё подкожная жировая клетчатка недоразвита. У четверых детей, которых мы прооперировали, они под наблюдением, немного динамика улучшилась", - рассказывает детский нейрохирург областной многопрофильной детской больницы Мирсаид Байматов.