Страдающим эпилепсией детям проводят уникальные операции в Таразе

Общество
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

В Таразе нейрохирурги научились устанавливать датчики для сокращения судорог при эпилепсии, передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Хабар 24". 

Фото: Kazpravda.kz

Такие операции проводят детям. Они длятся от 40 минут до полутора часов. Раньше для их проведения маленьким пациентам приходилось ездить в столицу, а теперь их проводят в областном центре. 

Специальные стимуляторы блуждающего нерва рекомендовано устанавливать детям, которые принимают больше трёх противосудорожных препаратов и не чувствуют улучшения.

Детские нейрохирурги провели уже четыре операции по установке датчиков, которые подключили к специальной программе. Она помогает медикам отслеживать состояние ребёнка даже на расстоянии. 

Уменьшать судороги у детей электронные устройства будут постепенно. К слову, стоимость одного датчика – 8,5 млн тенге.

Операции маленьким пациентам с эпилепсией проводят бесплатно по порталу госпитализации. 

"Блуждающий нерв есть у нас в области шеи. Мы туда заходим. Между сонной артерией и мышцами проводники устанавливаются. Когда судорожный очаг идёт, этот датчик останавливает импульсы, и у ребёнка уменьшаются судороги. Обычно детям старше четырех лет эти датчики ставятся. До четырех лет ещё подкожная жировая клетчатка недоразвита. У четверых детей, которых мы прооперировали, они под наблюдением, немного динамика улучшилась", - рассказывает детский нейрохирург областной многопрофильной детской больницы Мирсаид Байматов. 

#дети #Тараз #операция #врачи

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Страдающим эпилепсией детям проводят уникальные операции в Таразе
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