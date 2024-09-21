Стратегический объект вряд ли построят к зиме

Жители микрорайонов «Акжар», «Курсай», как и еще нескольких соседних массивов, с тревогой ждут наступления холодов, когда начинаются постоянные отключения электроэнергии в домах и скачки напряжения в сети.

Подстанция «Акжар», мощность питающей линии которой составляет 110 кВ, призвана обеспечить энергетическую безопасность и стабильность в подаче электроэнергии. Через нее порядка 50 тыс. жителей Шымкента смогут подключиться к высококачественному электроснабжению. Правда, когда это произойдет, неизвестно.

Для граждан уже совершенно очевидно: обещание городских властей ввести в эксплуатацию крупную трансформаторную подстанцию до наступления отопительного сезона в очередной раз могут оказаться пустыми. Оно и понятно: подобные заверения звучат с завидной регулярностью, но всякий раз появляются какие-то обстоятельства, исходя из которых следует очередная корректировка сроков ввода стратегического объекта в действие.

Начальник отдела управления энергетики и развития инфраструктуры городского акимата Шохан Айдарбеков рассказывает, что строительно-монтажные работы на объекте начались в 2019 году. Сметная стоимость объекта по договору, который заключили с ТОО «ТПЭП», составляет 6,7 млрд тенге. Срок строительства определен в 16,5 месяца.

Фактически же с момента заключения договора про­шло более 5 лет. И пока, повторюсь, ни у кого нет уверен­ности в том, что реальным окажется обещание завершить объект до конца текущего года.

В 2021 году, когда строительство было в разгаре, неожиданно возникли сложности с землей, по которой по проекту проходил маршрут кабеля, соединяю­щего подстанцию «Забадам» с подстанцией «Акжар». Хозяева двух земельных участков, расположенных в жилом массиве «Сауле», не согласились с предложенной им суммой компенсации за коммерческие объекты, построенные на участке прохож­дения кабеля.

Все попытки договориться во внесудебном порядке оказались тщетны. Землевладельцы обратились с исковыми заявлениями в суд. Строительно-монтажные работы приостановили.

Судебное разбирательство заняло не один месяц, а когда строители вернулись на объект, выяснилось, что проложенный ранее под землей кабель исчез.

– Пока работа стояла, украли кабель, – комментирует ситуацию Шохан Айдарбеков. – Охрана у компании была, но кабель уложен на протяжении почти 15 километров под землей. Обеспечить надзор не так-то просто. Злоумышленники раскопали два километра траншеи, в которой были параллельно уложены шесть разных алюминиевых кабелей. Похищали кусками, вскрывая траншеи в разных местах.

Подрядчик насчитал несколько раскопов, порядка 5 км кабеля на сумму около 300 млн тенге украдено. Руководство ТОО «ТПЭП» забило в колокола, проинформировав заказчика объекта и написав заявление в правоохранительные органы.

Воришек нашли. Это оказались местные жители, решившие, что бесхозный кабель является легкой добычей, сдав которую в пункт приема металлолома, можно неплохо заработать.

Суд привлек воров к ответственности, они отбывают наказание. Вот только компенсировать нанесенный ущерб не смогли.

Пока велась переписка, шло следствие, работа в очередной раз встала.

– Компания хотела, чтобы потери восстановили за счет бюджета, – рассказывает Шохан ­Айдарбеков. – Но акимата это уже не касается, подрядная компания обязана была самостоятельно обеспечить сохранность кабеля. В августе мы подали исковое заявление в Специализированный межрайонный ­экономический суд. Ранее компания подписала дополни­тельное согла­шение к дого­вору о государственных закупках, взяв на себя обязательство до конца июня завершить все работы на объекте. Предмет иска – принудительно заставить подрядчика восстановить украденный кабель, завершить работу и до конца года сдать подстанцию в эксплуатацию. После восстановления украденного кабеля останется провести пуско-наладочные работы.

Сроки сдачи столь нужного для города объекта в эксплуа­тацию отодвигались не один раз. В августе прошлого года с состоянием дел на подстанции ознакомился бывший аким города Мурат Айтенов, заверив горожан, что строительство объекта будет завершено до конца сентября 2023-го.

По наследству проект достался новому акиму Габиту Сыздыкбекову, который тоже успел посетить «бородатый» объект. В ноябре прошлого года он лично проинспектировал стройку. По итогам той рабочей поездки шымкентцы услышали, что подстанцию достроят и запус­тят в апреле 2024 года. После апреля был объявлен новый срок – май, потом август и вот теперь – конец года.

Начальник участка ТОО «ТПЭП» Жасулан Раушанбек на работу в компанию устроился только в мае. И утверждает, что с тех пор каждый день проводит на объекте, контролируя прокладку и соединение кабеля, строительство подстанции.

– 70% кабеля уже уложено, – говорит Жасулан Раушанбек. – Прокладка ведется на тех участках, где его украли. Траншея уже готова, копали экскаватором, так же будет вестись засыпка после укладки. Ежедневно удается уложить и соединить 500–600 мет­ров кабеля. Эту работу выполняют два десятка специалистов и рабочих.

Говорить о сроках завершения работ Жасулан Раушанбек не берется, советуя подобные вопросы задавать непосредственно руководству компании.

Проблемные вопросы строи­тельства объекта трижды выносились на рассмотрение МВК – межведомственной комиссии по противодействию коррупции. Под пристальное внимание Антикоррупционной службы ­города Шымкента строительный объект «Электроподстанция «Акжар» с питающей линией 110 кВ» попал после того, как пополнил ряды долгостроев.

Таких в городе сейчас пять. Чтобы разобраться в причинах, департамент по противодейст­вию коррупции совместно с акиматом и департаментом внутреннего госаудита проана­лизировали сложившуюся ситуацию.

Кроме того, центральным аппаратом агентства направлены письма в министерства энергетики и финансов о необходимос­ти надлежащего завершения работ на стратегически важном для региона объекте.

«В настоящее время подрядчиком представлены документы о закупе 5,5 км недостающей кабельной продукции. Завершение работ ожидается до конца этого года. Соответствующий контроль без вмешательства в деятельность поставщика будет продолжен», – сообщили в пресс-службе департамента по противодействию коррупции города Шымкента.