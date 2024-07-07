Строительство LRT в Астане: закроют съезд по улице Сыганак

Транспорт
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Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршрут передвижения, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В Астане будут внесены изменения в дорожное движение в связи со строительством LRT, сообщает CTS.

«Согласно плана производства работ LRT на участках, примыкающих к проезжей части магистралей, по согласованию с департаментом полиции города Астана будет изменена организация дорожного движения по ул.Сыганак», - говорится в сообщении.

В связи с этим с 8 июля по 31 августа на участке от ул.Туркестан до транспортной развязки пр.Мангилик Ел для выполнения работ по устройству ростверков, опор и ригелей будет частичное ограничение

путем сужения полос движения. При этом правоповоротный съезд со стороны ул.Достык на ул.Сыганак будет закрытым.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршрут передвижения.

#столица #Астана LRT #ремонт дорог

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