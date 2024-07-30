Студентам колледжа в Петропавловске дали год…

Учащиеся, чуть более 300 человек, оказались в подвешенном состоянии накануне учебного года. Впрочем, решение о закрытии было отложено, но тревога осталась. Колледж проработает еще год.

Руководитель областного управления образования Айнагуль Сураганова на встрече с журналистами объявила, что каждый студент доучится и получит свой диплом.

– Это будет на моем контроле, – заверила она. – Мы не допустим, чтобы в начале или середине учебного года какие-то учебные заведения закрывались. Руководство управления образования договорилось с учредителем колледжа СКУ о сохранении статуса учебного заведения. Все студенты в этом учебном году продолжат свое обучение.

Айнагуль Сураганова сообщила также, что государственные колледжи области начали процедуру получения разрешительных документов (лицензий) на ряд специальностей для подготовки кадров. Поэтому в дальнейшем студенты смогут продолжить обучение в госколледжах по своим специальностям.

К слову, в СКО функционируют 24 колледжа (19 государственных и 5 частных, 12 – в городе и 12 – в райо­нах) с охватом более 10 тыс. человек. На государственном языке обу­чаются 1 368 студентов. Подготовка кадров в организациях ТиПо осуществляется по 70 специальностям и 112 квалификациям.

К журналистам вышел и исполняю­щий обязанности директора колледжа Булат Байкенов. Он сообщил, что в последние годы значительно уменьшилось число обучающихся на коммерческой основе, если ранее в колледже учились 500 детей, то теперь – 300. Поэтому и возникли проблемы с рентабельностью. Тем не менее принято решение продержаться еще один год, дать возможность одним студентам доучиться, а другим – найти новые места для учебы. И только преподавателям в дальнейшем придется искать новую работу.

Руководитель управления образования региона подчеркнула, что студенты, которые учатся на грантах, при переходе в другой колледж сохранят свои бюджетные места и стипендии. Дальнейшее трудоустройство преподавателей в каждом случае будет рассматриваться индивидуально.