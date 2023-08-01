Суд вынес приговор по делу об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент

Мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы.

Фото: Kazpravda.kz

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Актюбинской области оглашен приговор по делу об убийстве 4-летнего Данила Ахунова, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде по делу установлено, что 23 декабря 2022 года А. из-за капризного поведения простудившегося 4-летнего сына , не управляя своими эмоциями, нанес последнему ряд ударов в область головы, лица и живота. Ребенок потерял сознание и умер на месте преступления от кровоизлияния в результате открытой черепно-мозговой травмы.

Отмечается, что на следующий день отец с целью сокрытия совершенного особо тяжкого уголовного  преступления захоронил труп своего малолетнего сына на пустыре.

По данным суда, подсудимый свою вину не признал и показал, что сын несколько раз упал. Когда игрался, ударился головой об пол, потом ударился об стул. Увидев умершего сына, А. растерялся. Никому не сообщив о случившемся, нанял экскаватор, который в пустыре выкопал яму глубиной более 2 метров. Захоронив в нем ребенка, А. через несколько дней сообщил в полицию о пропаже сына. Однако не выдержав, сам добровольно показал место захоронения.

В пресс-службе добавили, что обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и  наказание подсудимого, судом не установлено.

"Суд учитывая общественную опасность, характер и тяжесть совершенного преступления, обстоятельства его совершения, тяжесть нанесенных телесных повреждений  назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы. За установленные при рассмотреннии уголовного дела грубые нарушения требований законодательства, небрежное отношение ответственных должностных лиц к своим функциональным обязанностям,  судом в адрес Департамента полиции и управления образования Актюбинской области вынесено частное постановление", – говорится в сообщении.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, казахстанцы были потрясены убийством 4-летнего Данила Ахунова, которого искали двое суток.

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