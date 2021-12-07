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Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 7 декабря
Стала известна суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 7 декабря, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
Так, от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 6 человек.
На 7 декабря лечение от КВИ продолжают получать 23 452 человека (–20 295+ и 3 126 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 744 пациента, на амбулаторном уровне – 18 708 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 355 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 96 пациентов, на аппарате ИВЛ – 57 пациентов.
Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
5 декабря зафиксировано 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 80 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 82982, летальных случаев - 5167, выздоровевших - 74689.