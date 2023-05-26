Тайфун «Мавар» отклоняется в сторону Японии

Метеорологи сообщают, что тайфун «Мавар» может достичь берегов Японии 29 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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Тайфун «Мавар» может достичь японских берегов 29 мая, предупредило 26 мая Национальное метеорологическое управление Японии.

Отмечается, что из-за изменения атмосферного давления в ряде районов японского острова Хонсю возможны обильные дожди. На данный момент скорость ветра в пределах тайфуна достигает 55 м/с.

Тайфун, добавили в управлении, может достичь южной префектуры Окинава. Метеорологи призвали местных жителей быть осторожными при выходе в открытое море.

Ранее, 24 мая, тайфун «Мавар» обрушился на американский остров Гуам в Тихом океане. Там на фоне супертайфуна бушевал шторм, высота волн составляла несколько метров. Тайфун стал сильнейшим штормом, пришедшим на территорию США за последние десятилетия. По словам специалистов, стихия несет несколько угроз: ветер шквалистой силы, проливные дожди.

По данным Объединенного центра предупреждения о тайфунах, максимальная скорость ветра в эпицентре тайфуна в начале среды составляла 140 миль в час (225 км), что эквивалентно урагану четвертой по мощности категории.