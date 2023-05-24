Мощнейший за 20 лет тайфун приближается к территории США

Происшествия, Чрезвычайные ситуации, Общество, В мире, США
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Аманжолова Айман
[email protected]

Самый мощный за последние 20 лет тайфун "Мавар" приближается к берегам острова Гуам в западной части Тихого океана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

фото: kazpravda.kz

Жителям острова было приказано срочно эвакуироваться из низменных районов и искать надежное убежище в ходе подготовки к возможному прямому удару, вероятно, самого сильного тайфуна за последние 20 лет.

Это событие может стать первым выходом на сушу сильного тайфуна после супертайфуна Понгсона 2002 года.

Тайфун Мавар, эквивалентный урагану четвертой из пяти степени, приближается к острову, на котором проживает более 170 тысяч человек, в том числе и военнослужащие армии США.

#США #ураган #тайфун #Гуам

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