Тенденции деловой активности

Интенсивная работа по привлечению в экономику региона инвестиций дает результаты: с начала года поступило 888,5 млрд тенге, что на 17,7% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Объем ПИИ достиг 685 млн долларов. Тем самым годовой план уже перевыполнен более чем в полтора раза.

Вопрос привлечения инвестиций и поиска потенциальных инвесторов не сходит с повестки дня руководства области. Этот показатель – один из наиболее важных индикаторов оценки эффективности работы акимов городов и районов.

Для привлечения инвестиций и обмена опытом туркестанские предприниматели провели целый ряд важных переговоров с крупнейшими международными компаниями, посетив с деловыми поездками Китай, Россию, Австралию, Узбекистан, Катар, Турцию и Южную Корею. Итогом стало начало осуществления шести инвестиционных проектов с участием иностранного капитала общей стоимостью 910 млн долларов. И это не считая соглашений, над воплощением которых в жизнь идет работа.

Кроме того, в октябре в Туркес­тан пригласили представителей 127 иностранных компаний, с которыми подписано 35 меморандумов о сотрудничестве. Если удастся все их осуществить, то в экономику региона придет еще 301 млрд тенге иностранного капитала.

В рамках достигнутых соглашений с зарубежными инвесторами начаты работы над созданием предприятий по выпуску дронов, видеокамер, медицинской мебели, бытовой техники. Южный регион привлекателен для партнеров, работающих в самых разных сферах экономики. Так, ими осуществляются проекты по строительству промышленного тепличного комплекса, заводов по выпуску алюминиевых изделий, промышленных холодильников, каустической соды, ПВХ, карбида кальция, известкового цемента.

Строятся фабрика по переработке фосфоритных руд и неф­теперерабатывающий завод. В дальнейшем предприятия Туркестанской области будут обеспечивать продукцией не только республику, но и наладят экспорт­ные поставки.

В ближайшее время в индуст­риальных зонах, а они созданы в каждом районе и городе Южного Казахстана, откроются заводы по производству бытовой техники, растительного мас­ла, газовых установок, лифтов, военных палаток, санфаянса, сэндвич-панелей, напитков. В области сформирован пул из 145 значимых инвес­тиционных проектов в сферах энергетики, агропромышленного комплекса, промышленности, переработки и туризма. Их завершение, по мнению экспертов, позволит создать более 20 тыс. рабочих мест. При этом поступ­ления в бюджет увеличатся на 100 млрд тенге.

Из них на сегодняшний день введен в эксплуатацию 31 инвес­тиционный объект стоимостью 86 млрд тенге, создано более 1 300 рабочих мест.

В Келесском районе ведется строительство крупнейшего в рес­публике тепличного комплекса. Проект реализуется при учас­тии казахстанских инвесторов, Банка развития Казахстана (БРК) при интеллектуальной и технологической поддержке российского холдинга «ЭКО-культура». Оперативное управление будет осуществляться централизованно казахстанской управляющей компанией.

Проект ТОО «Ecoculture-Eurasia» нап­равлен на увеличение доли отечественной продукции на внутреннем рынке, создание новых рабочих мест и повышение благосос­тояния населения. Парт­нерство не только поспособствует развитию аграрного сектора, но и обеспечит местных жителей стабильной работой и достойной заработной платой.

Промышленные теплицы разместятся на площади 500 га, общий объем инвес­тиций превысит 42 млрд тенге. После выхода на полную мощность здесь можно будет выращивать до 27 тыс. тонн овощей. Работой будут обеспечены около тысячи местных жителей.

Проект осуществляется в два этапа. Первый начался в 2023 году и завершится во втором квартале 2025-го. Окончание второго этапа запланировано на третий квартал 2025-го. Современные теплицы будут оснащены автоматизированной системой климат-контроля, которая регулирует отопление, охлаждение, освещение, капельное орошение и содержание углекис­лого газа в атмосфере.

По словам заместителя акима области Нурбола Турашбекова, в агропромышленный комплекс привлечено 130 млрд тенге инвес­тиций, что составляет 145,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основной капитал пищевой промышленности привлечено 22,7 млрд тенге, или в 1,9 раза больше прошлогоднего.

Важным направлением инвес­тирования выступают хлопковая отрасль и переработка волокна. Так, в Индустриальной зоне «Жанасыл» Мактааральского района строятся сразу два завода ТОО «Begash» – по производству оборудования для капельного орошения и переработке семян хлопчатника. Общая сумма инвестиций в проекты оценивается в 3 млрд тенге, что является очень хорошим показателем для отдаленного района.

Фабрика по выпуску ковров может появиться в Туркестане. Во всяком случае о своих намерениях построить предприятие заявил на встрече с акимом Туркестанской области Дарханом Сатыбалды генеральный директор компании EsVilla Prefabik Hafif Çelik Yapı Sistemleri Ltd. Şti. Ибрагим Тюйлю. Строить есть где. В областном центре создан малый промышленный парк, где в эксплуатацию уже введены восемь предприятий, что также есть результат успешного сотрудничества отечественного бизнеса с иностранными партнерами. Еще два проекта находятся в стадии реализации.