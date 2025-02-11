Два теракта предотвратили в Казахстане в прошлом году

Глава государства на церемонии награждения работников силовых структур остановился на деятельности спецслужб и структур, обеспечивающих стабильность в стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В прошлом году Комитет национальной безопасности провел более 20 специальных операций по предотвращению преступлений.

– Были пресечены два террористических акта. Отряды Национальной гвардии приняли активное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Большая работа проводится структурами министерства внутренних дел. В прошлом году ликвидированы 64 подпольные лаборатории. Изъято 22 тысячи тонн наркотиков. Заблокировано 7,5 тысячи сайтов, рекламирующих наркотики. Пресечены попытки мошенников вывести за границу более двух миллиардов тенге. За последние три года выявлено около 8 тысяч единиц оружия и боеприпасов. Таких примеров немало. Тысячи сотрудников специальных органов стоят на страже суверенитета государства и безопасности граждан. Наши воины всегда верны своей клятве перед Родиной, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения работников силовых структур.

Как отметил президент, сегодня некоторые государства, в том числе крупные державы, кардинально пересматривают подходы к внешней и внутренней политике. По его словам, Казахстан и прежде призывал к политическому прагматизму и соблюдению баланса между традиционными и современными ценностями.

– Всегда говорили о том, как важно утверждать Закон и Порядок. Время показывает правильность наших принципов, нашего стратегического курса. Поэтому мы и впредь будем твердо отстаивать национальные интересы и следовать своему пути, отвечающему интересам нашей страны. Мы привержены нашим общенациональным ценностям и ведем свою политику, не оглядываясь на других. Перед нами ясная цель – построение сильного и процветающего Казахстана, – заявил он.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев пожелал офицерам успехов, а затем вручил им государственные награды.

В ходе мероприятия также выступили член команды «Сункар» министерства внутренних дел, старший лейтенант полиции Ермеккали Чукаев, капитан команды «Томирис» министерства внутренних дел, майор полиции Айнагуль Байжигитова и капитан службы государственной охраны, член команды «Сардар А» Мерлан Ултанбаев.