Президент вручил силовикам награды

Президент выступил на церемонии награждения офицеров силовых структур – призеров турнира UAE SWAT Challenge, который проходил в Дубае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В этом году в состязаниях приняли участие 12 команд из Казахстана. Серебряными призерами стали команды министерства внутренних дел «Сункар» и «Томирис», команда Комитета национальной безопасности «Арыстан» заняла четвертое место. Хорошие результаты также показали сотрудники Службы государственной охраны и министерства обороны.

Глава государства поздравил победителей, подчеркнув, что их успех – результат упорных тренировок и высокой подготовки.

– «Елдің атын ер шығарар». Наши бойцы с честью представили страну на международной арене, продемонстрировав всему миру силу казахстанских воинов. Мы гордимся вами. Такие победы вдохновляют весь народ, особенно молодежь. Сильные воины – надежная опора государства, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что традиции мужества глубоко укоренены в истории казахского народа.