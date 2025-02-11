Президент вручил силовикам награды

Президент выступил на церемонии награждения офицеров силовых структур – призеров турнира UAE SWAT Challenge, который проходил в Дубае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В этом году в состязаниях приняли участие 12 команд из Казахстана. Серебряными призерами стали команды министерства внутренних дел «Сункар» и «Томирис», команда Комитета национальной безопасности «Арыстан» заняла четвертое место. Хорошие результаты также показали сотрудники Службы государственной охраны и министерства обороны.
Глава государства поздравил победителей, подчеркнув, что их успех – результат упорных тренировок и высокой подготовки.
– «Елдің атын ер шығарар». Наши бойцы с честью представили страну на международной арене, продемонстрировав всему миру силу казахстанских воинов. Мы гордимся вами. Такие победы вдохновляют весь народ, особенно молодежь. Сильные воины – надежная опора государства, – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что традиции мужества глубоко укоренены в истории казахского народа.
– В этом году мы празднуем знаменательный юбилей – 80-летие Великой Победы. Это дань уважения всем казахстанцам, которые самоотверженно сражались на фронте и трудились в тылу, отстаивая идеалы свободы и справедливости. Наш долг – сохранить в памяти поколений беспримерные подвиги наших героев. Сегодня вы как потомки народа, славного своими воинскими традициями, глубоко осознаете свой священный долг и преданно служите Родине. Все ваши усилия направлены на то, чтобы сберечь мирную жизнь в нашей стране. Можно с уверенностью назвать вас стражами Закона и Порядка. Закон и Порядок – основа справедливого и безопасного государства, – заявил он.