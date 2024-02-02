Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром

Глава государства подписал Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о взаимном поощрении и защите инвестиций», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Задачей соглашения является активизация экономического сотрудничества сторон посредством создания благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности.

Соглашение разработано на основе стандартных положений Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), принципах Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и рекомендации Всемирного Банка.

Вместе с тем, соглашение носит «рамочный» характер, направленный на закрепление взаимных международно-правовых гарантий прав инвесторов при осуществлении инвестиционной деятельности на территории двух сторон.

Данное соглашение обеспечивает защиту от принудительного отчуждения путем обеспечения выплаты компенсации, доступ к международному арбитражу, а также справедливое и равное отношение стран к иностранным инвестициям.

Также регламентируется порядок взаимодействия сторон, осуществления платежей и переводов, в том числе устанавливаются ограничения на них, порядок урегулирования споров между стороной и инвестором другой стороны.

Согласно нормам документа, каждая сторона оставляет за собой право в соответствии со своим национальным законодательством устанавливать чувствительные сектора экономики и (или) связанные с ними виды предпринимательской деятельности, которые должны быть ограничены или исключены.

Предполагается, что принятие закона позволит улучшить инвестиционный климат, а также поспособствует дальнейшему развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между странами.

Текст закона публикуется в печати.