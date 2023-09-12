По словам президента, серебро в финале чемпионата - это настоящий прорыв в развитии отечественных шахмат.

Фото: Instagram tokayev_online

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил женскую сборную Казахстана по шахматам с завоеванием серебряных медалей на командном чемпионате мира в Польше, передает Kazpravda.kz.

"Поздравляю нашу шахматную сборную, впервые в истории завоевавшую медали на командном чемпионате мира среди женщин! Это настоящий прорыв в развитии отечественных шахмат. Вы показали высочайшее мастерство и непоколебимую волю к победе. Уверен, ваше триумфальное выступление придаст мощный импульс популяризации шахмат среди подрастающего поколения", – написал президент на своей странице в Instagram.

Он заверил, что государство продолжит оказывать всемерную поддержку развитию этого интеллектуального вида спорта.

"Желаю всем профессионалам и любителям шахмат Казахстана новых достижений и ярких эмоций!" - добавил Токаев.

Напомним, женская сборная Казахстана по шахматам в финале уступила соперницам из Грузии.

Казахстан на мировом первенстве представили: Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева, Алуа Нурманова, Асель Серикбай и Амина Каирбекова.