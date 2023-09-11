Фото пресс-службы КФШ

Женская сборная Казахстана по шахматам прошла в финал чемпионата мира, проходящего в эти дни в польском городе Быдгоще, передает Kazpravda.kz со ссылкой на казахстанскую федерацию шахмат.

По данным пресс-службы, сборную Казахстана на мировом первенстве представляют: Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева, Алуа Нурманова, Асель Серикбай и Амина Каирбекова.

Команду на соревнованиях сопровождают тренеры сборной - Павел Коцур и Александр Моисеенко.

«В полуфинале сборной Казахстана удалось одолеть представительниц Франции. В серии зрелищных матчей определить победителя удалось лишь на тай-брейке - в третьей дополнительной партии по молниеносным шахматам. По ее итогам наша команда победила с общим счетом 2-1. Встреча с французской сборной прошла едва ли не в сюжете лучших спортивных драм», - рассказали в федерации.

Отмечается, что в первом матче лидер сборной Бибисара Асаубаева, играя чёрными, уступила француженке Дейманте Даулите-Корнетт. На третьей доске также чёрными Алуа Нурманова не устояла против Софи Милье. Меруерт Камалиденова и Амина Кайрбекова в упорных матчах добились ничьей.

«В ответном матче девушки собрались и дали достойный отпор. Победу во втором матче принесли на третьей и четвёртой доске Алуа Нурманова и Амина Кайрбекова, другие партии завершились ничьей. А на тай-брейке сборная Казахстана полностью сломила противника – 4:0. Теперь нашим шахматисткам предстоит встретиться в финале со сборной Грузии», - добавили в пресс-службе.