На заседании депутатам представят для согласования кандидатуру нового премьер-министра

Фото: пресс-служба президента РК

Сегодня в 15:00 Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента. Об этом сообщила пресс-служба президента РК, передает Kazpravda.kz.

- В соответствии с законодательством Республики Казахстан депутатам для дачи согласия будет представлена кандидатура нового премьер-министра, - сообщили в Акорде.

Накануне глава государства подписал указ об отставке правительства Республики Казахстан.

Также, по информации Акорды, завтра, 7 февраля, под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства.