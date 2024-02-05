Правительство уходит в отставку - указ
262
Главой государства подписан Указ «О правительстве Республики Казахстан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В частности, он постановил принять отставку правительства Республики Казахстан, временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича.
Члены правительства Республики Казахстан продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.
Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.