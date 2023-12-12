Токаев призвал казахстанцев учиться и быть примером для других

Во время выступления на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с призывом стать осознанной нацией, передает Kazpravda.kz.

"Мы не должны сворачивать с пути прогресса, отвлекаться и скатываться в архаику. Нам нужно держать в фокусе внимания наши долгосрочные цели. Нам надо всегда думать о том, кем мы будем завтра, какое место займем в стремительно меняющемся мире. Одним словом, нам надо смотреть только вперед. Мы должны быть креативными и открытыми всему новому. Перед нашей страной стоят четкие цели. Благодаря прочному единству и упорному труду мы достигнем всех поставленных целей!

Нам пора стать нацией, которая не только учится, но и может научить других. Мы должны стать государством, которое не только потребляет, но и производит. Я не раз говорил об этом. Марка "сделано в Казахстане" должна стать символом самого высокого качества, символом лучшей продукции. В этом заключается главная цель конкурса "Алтын сапа", - отметил глава государства.