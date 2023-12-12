Токаев призвал казахстанцев учиться и быть примером для других

Президент
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметил президент, пора стать нацией, которая не только учится, но и может научить других; которая не только потребляет, но и производит

Фото: пресс-служба президента РК

Во время выступления на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с призывом стать осознанной нацией, передает Kazpravda.kz.

"Мы не должны сворачивать с пути прогресса, отвлекаться и скатываться в архаику. Нам нужно держать в фокусе внимания наши долгосрочные цели. Нам надо всегда думать о том, кем мы будем завтра, какое место займем в стремительно меняющемся мире. Одним словом, нам надо смотреть только вперед. Мы должны быть креативными и открытыми всему новому. Перед нашей страной стоят четкие цели. Благодаря прочному единству и упорному труду мы достигнем всех поставленных целей!

Нам пора стать нацией, которая не только учится, но и может научить других. Мы должны стать государством, которое не только потребляет, но и производит. Я не раз говорил об этом. Марка "сделано в Казахстане" должна стать символом самого высокого качества, символом лучшей продукции. В этом заключается главная цель конкурса "Алтын сапа", - отметил глава государства.

Ранее в ходе выступления Касым-Жомарт Токаев обозначил четыре главных пункта в развитии экономики Казахстана.

#Токаев #развитие #выступление #народ #Алтын сапа #Парыз

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