Он поручил в кратчайшие сроки завершить работу над планом действий Правительства и МИО в условиях финансово-экономического кризиса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание с Премьер-министром Олжасом Бектеновым, председателем Национального банка Тимуром Сулейменовым и другими должностными лицами по ситуации в экономике в связи c обвалом цен на энергоресурсы и основные товары на мировых рынках вследствие тарифных конфликтов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства дал поручение в кратчайшие сроки завершить работу над планом действий Правительства и местных исполнительных органов в условиях финансово-экономического кризиса с целью недопущения снижения темпов роста и объема привлекаемых инвестиций.

Президент подчеркнул, что, несмотря на крайне неблагоприятную конъюнктуру, объявленные им приоритеты экономического развития страны, включая крупные инфраструктурные проекты, цифровизацию и развитие искусственного интеллекта, модернизацию сельского хозяйства и транспортно-логистической сферы, будут реализованы.

Ожидается, что на следующей неделе Глава государства проведет специальное совещание по этому вопросу.