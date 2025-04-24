Токаев выразил поддержку Эрдогану в связи с землетрясением в Турции

Президент
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Президент выразил слова поддержки турецкому лидеру, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Касым-Жомарт Токаев направил Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму поддержки в связи с землетрясением в районе Мраморного моря и Стамбула.

– Опираясь на незыблемые узы многовековой дружбы, братства и стратегического партнерства между нашими странами, подтверждаю готовность Казахстана оказать всестороннюю поддержку и содействие турецкому народу, – говорится в телеграмме Главы государства.

Напомним, накануне в Турции произошло сильное землетрясение. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 14.49 (по времени Астаны) в среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений.

#Токаев #Турция #землетрясение #Эрдоган

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