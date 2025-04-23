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Ранее AFAD сообщил о землетрясении в городе магнитудой 6,2 балла, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Повторные подземные толчки произошли в Стамбуле, они имели магнитуду 4,4, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети Х.

Сообщается о сильных подземных толчках, по словам очевидцев, там тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество.

«Магнитуда землетрясения составила 4,4. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км», - передало Управление.

Напомним, шестого февраля 2023 года в турецкой провинции Кахраманмараш с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Власти назвали это "катастрофой века", жертвами землетрясений стали более 50 тысяч человек, не менее 107 тысяч получили ранения.