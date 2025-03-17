Токаев выразил соболезнования президенту Северной Македонии

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Республики Северная Македония, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев с большим сожалением воспринял сообщение о многочисленных человеческих жертвах в результате пожара в городе Кочани.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования президенту Северной Македонии Гордане Силяновской-Давковой и семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В результате пожара в ночном клубе Pulse в городе Кочани, по последним данным, погибли 59 человек и 155 пострадали.

Министр внутренних дел Северной Македонии Панче Тошковски заявил, что пожар вспыхнул из-за искр от пиротехнических устройств, попавших на потолок, который был сделан из легковоспламеняющегося материала.