В Северной Македонии объявлен семидневный траур по погибшим в ночном клубе

В результате пожара в ночном клубе, по последним данным, погибли 59 человек и 155 пострадали

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После пожара в ночном клубе задержаны 10 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую Службу ВВС

Пожар произошел около 02:30 по местному времени в ночь на воскресенье в ночном клубе Pulse в городе Кочани, когда там выступала популярная местная группа ДНК. На концерт пришло около 500 человек.

Причиной возгорания, по предварительным данным, стало использование пиротехники.

Представительница Прокуратуры Республики Северная Македония Биляна Арсовска сообщила Би-би-си, что в отношении 10 подозреваемых в причастности к трагедии, в том числе чиновников, которые выдали клубу лицензию, были вынесены постановления о задержании. Ранее местные СМИ сообщали о задержании владельца клуба.

Она также сообщила, что в здании клуба был лишь один работающий выход, поскольку задняя дверь заведения была заперта и не могла быть использована при эвакуации.

Первая проверка на месте пожара в воскресенье, по ее словам, также выявила несколько «аномалий».

«Есть недостатки в системе пожаротушения и молниезащиты», — сказала она в эфире программы Би-би-си Newshour.

Арсовска также сообщила, что после пожара выжил только один участник группы ДНК — один из двух вокалистов, он находится в больнице.

Остальные музыканты, в том числе второй вокалист, бэк-вокалистка, барабанщик, клавишник, а также фотограф группы погибли.

Министр внутренних дел Северной Македонии Панче Тошковски ранее заявил, что пожар вспыхнул из-за искр от пиротехнических устройств, попавших на потолок, который был сделан из легковоспламеняющегося материала.

На снятых посетителями кадрах видно, как люди пытаются потушить возгорание, но не покидают клуб после начала пожара. По словам очевидцев, после того, как люди начали покидать заведение, возникла давка.

Местная пресса описывает Pulse, расположенный в городе Кочани в 100 км к востоку от столицы Скопье, как «импровизированный ночной клуб». По данным СМИ, ранее в этом помещении располагался склад ковров.

20-летняя Мария Тасева рассказала македонскому Пятому каналу, что попала в давку, когда люди бросились к выходу. По ее словам, она упала на пол, но в итоге смогла найти выход.

«Не знаю как, но мне каким-то образом удалось выбраться, — сказала она агентству Reuters. — Сейчас я в порядке, но есть много погибших».

По словам девушки, ее 25-летняя сестра также погибла.

Большинство пострадавших — молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет. По официальным данным, более 20 раненых и трое погибших были моложе 18 лет.

Премьер-министр Северной Македонии Христиан Мицкоский заявил, что страна потеряла много молодых жизней и назвал этот день «трудным и очень печальным».

Власти объявили семидневный общенациональный траур по погибшим.

Президент Северной Македонии Гордана Силяновская-Давкова заявила, что потрясена «как мать, человек и президент».

«Ваша огромная боль — это и моя боль», — сказала она.

Силяновская-Давкова также сообщила, что наиболее серьезно пострадавшие были доставлены в специализированные клиники в Болгарии, Греции, Сербии и Турции.