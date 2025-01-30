Токаев выразил соболезнования Трампу

Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате авиакатастрофы вблизи Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования президенту США Дональду Трампу, семьям погибших и всем, кого затронула эта трагедия.

Напомним, рейсовый самолет столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку в Вашингтоне. На борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа.

Самолет упал в реку Потомак после столкновения с военным вертолетом. Температура воды там составляет около плюс 2ºC.

The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет, что полиция достала из реки «множество тел людей, которые, по всей видимости, погибли в результате столкновения».