Пассажирский самолет потерпел крушение в Вашингтоне

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Рейсовый самолет столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку в Вашингтоне. На борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

Самолет выполнял рейс 5342 авиакомпании American Airlines из Уичиты, штат Канзас, в Вашингтон. Это региональный реактивный самолет авиакомпании PSA Airlines (региональный перевозчик, входит в American Airlines) — Bombardier CRJ700. American Airlines подтвердила, что крушение потерпел ее самолет.

Национальный совет по безопасности на транспорте совместно с Федеральным управлением гражданской авиации FAA проводит расследование.

Что произошло после столкновения с вертолетом, не уточняется. Полиция округа Колумбия (MPD) в совместном с окружным департаментом пожарной и спасательных служб (FEMS) заявлении сообщила в X, что «на данный момент подтвержденных жертв нет». При этом сенатор от штата Техас Тед Круз в X написал, что «мы пока не знаем, сколько человек на борту погибло, мы знаем, что есть погибшие».

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила, что президенту США Дональду Трампу доложили о столкновении военного вертолета с гражданским самолетом возле аэропорта в Вашингтоне.

«Многие агентства работают над этим инцидентом прямо сейчас, федеральные и местные правоохранительные органы работают вместе на земле, чтобы попытаться спасти как можно больше жизней. И президент продолжит следить за ситуацией», — сказала она.

Представитель Пентагона рассказал телеканалу, что на борту вертолета Sikorsky H-60 (Black Hawk), с которым столкнулся самолет, находились трое солдат, VIP-персон не было, хотя высокопоставленные армейские чиновники часто используют такие вертолеты для полетов по Вашингтону.

По последним данным, по меньшей мере четырех человек, находившихся на борту самолета American Airlines, потерпевшего крушение в Вашингтоне, спасли и госпитализировали, сообщает местное отделение NBC.

Самолет упал в реку Потомак после столкновения с военным вертолетом. Температура воды там составляет около плюс 2ºC.

The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет, что полиция достала из реки «множество тел людей, которые, по всей видимости, погибли в результате столкновения».