На вопрос о том, какой сигнал будет отправлен миру после этого, Трамп ответил, что его это не волнует, передает Kazpravda.kz

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Президент США Дональд Трамп выразил абсолютную уверенность в том, что Вашингтон получит Гренландию, сообщает ТАСС.

«Мы получим Гренландию. Да, на 100%», - ответил он в интервью телеканалу NBC News на вопрос, уверен ли он в достижении этой цели. При этом он заявил, что есть «хорошие шансы сделать это без военной силы», но все же он «ничего не исключает».

На вопрос о том, какой сигнал будет отправлен миру после этого, Трамп ответил, что его это не волнует.

«Я об этом не думаю. Меня это не волнует. Гренландия - это совсем другой вопрос. Речь идет о международном мире, безопасности и силе», - подчеркнул он.

Американский президент также утверждает, что «возле Гренландии ходят корабли России, Китая и многих других стран», поэтому США не должны позволить «происходить тому, что навредит миру или США».

Трамп 13 марта выразил уверенность в том, что его страна аннексирует Гренландию, которая является автономной территорией Дании. 4 марта он сообщил, что одобрил бы решение населения острова о вхождении этой территории в состав США.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к его стране. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергли.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии.