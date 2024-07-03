Трассу Атырау – Уральск закрыли на ремонт

Об этом сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с текущими ремонтными работами с 8:00 часов 3 июля перекрыт участок на 5 - 67 км трассы республиканского значения «Атырау-Уральск», от города Атырау до села Махамбет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на оперштаб региона

Ремонтные работы завершатся 8 июля включительно. Легковые автомобили, следующие в Уральск, смогут воспользоваться дорогой Атырау - Индер.

Для большегрузных машин открыта дорога по направлению «Махамбет - Х.Ергалиев - Тандай».