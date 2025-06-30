Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год

Сельское хозяйство
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Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

Проекты введены в эксплуатацию в рамках программы тиражирования опыта СКО, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За последние два года по этому направлению Костанайской области из республиканского бюджета выделено 20 млрд тенге: 15 млрд тенге в 2023 году и 5 млрд тенге – в 20204-ом. Часть этих денег направлена на реализацию семи инвестпроектов по строительству молочно-товарных ферм. Три из них в Карабалыкском, Федоровском и Мендыкаринском районах введены в эксплуатацию в прошлом году. Возведение еще четырех МТФ завершат до конца текущего.

- Финансирование осуществляется в виде кредитования через поверенного агента АО «СПК «Тобол». Займы выдаются сроком на 10 лет, а сумма кредитования не должна превышать 5 млрд тенге. Ставка вознаграждения составляет 3,5%. Это беспрецедентный кредит, направленный на развитие отрасли АПК. То есть для инвесторов создаются максимально комфортные условия, - рассказал руководитель управления сельского хозяйства акимата Костанайской области Ибрагим Бекмухамедов.

В текущем году в рамках программы тиражирования опыта СКО в Костанайскую область направлено 18 млрд тенге. Еще 82,3 млрд тенге выделит АО «СПК «Тобол». На общую сумму в этом году в регионе планируют реализовать 34 проекта в сфере АПК, большая часть из которых, а точнее 11 – строительство молочно-товарных ферм. Также есть проекты по развитию мясного животноводства, производству рыбной продукции, строительству овощехранилищ и др.

Управлением сельского хозяйства создан пул инвестиционных проектов, планируемых к реализации в период с 2025 по 2027 годы. Этот перечень предусматривает 93 инвестпроекты с общей суммой инвествложений 383 млрд тенге.

#сельское хозяйство #Костанайская область

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