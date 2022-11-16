Труп мужчины в обгоревшем авто в Кокшетау: вскрылись неожиданные подробности

Акмолинские полицейские установили личность мужчины, труп которого обнаружили в обгоревшем автомобиле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Напомним, 15 ноября в городе Кокшетау Mercedes ML-320 столкнулся с автобусной остановкой. В салоне автомобиля был обнаружен обгоревший труп мужчины.

Ранее в тот же день в управление полиции Кокшетау 33-летний горожанин заявил об угоне его Mercedes. Сумма ущерба составила 3,2 млн тенге.

По факту стражи порядка начали досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Неправомерное завладение автомобилем».

Машину полицейские обнаружили в обгоревшем виде на пересечении улиц Ауэзова и Подгорная. Стражи порядка выяснили, что водитель наехал на бетонную опору остановки и скончался на месте.

По базе криминалистических учетов установлена личность погибшего. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 23-летний житель поселка Нурлы Кош.