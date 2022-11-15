Мужчина сгорел заживо в автомобиле в Акмолинской области

Автомобиль врезался в остановку и загорелся в Акмолинской области, погиб водитель, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Авария произошла 15 ноября на пересечении улиц Ауэзова – Подгорная в городе Кокшетау в направлении села Красный Яр. Автомобиль Mercedes ML-320 столкнулся с автобусной остановкой.

В 05:53 часов сообщение о ДТП поступило в управление полиции Кокшетау.

Следственно-оперативная группа в салоне автомобиля обнаружила обгоревший труп мужчины. Его личность устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».