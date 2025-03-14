Цена на золото побила новый рекорд

Экономика,В мире,США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Впервые в истории она превысила $3000 за унцию

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Цены на драгоценный металл в прошлом году 40 раз обновляли рекорды, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Золото традиционно считается средством защиты от инфляции и геополитической неопределенности.

Апрельские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) по состоянию на 09:43 времени Астаны подорожали на 0,34%, до $3001,62 за унцию.  

Росту котировок способствовало увеличение спроса на безопасные активы в мире на фоне усиления торговой напряженности.

Золото выросло в цене до рекордного уровня после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на металлы. Кроме того, инвесторы переоценили перспективы экономики США и динамику ставок ФРС после публикации последних данных по инфляции, пишет Bloomberg.

Пошлины Трампа на импорт стали и алюминия в США вступили в силу в среду, вызвав обеспокоенность в зависящей от экспорта Азии и немедленные ответные меры со стороны Европейского союза и Канады.

Отказ от рисков на рынке отражает ожидания инвесторов, что торговая напряженность, скорее всего, усилится, и они снова обращаются к золоту как к безопасной гавани, чтобы защититься от волатильности, рассказал рыночный стратег британской компании IG Group Йип Джун Ронг.

На фоне растущих потребностей в хеджировании рисков золото может пробить отметку $3500 за унцию уже в третьем квартале 2025 года, считают аналитики австралийского инвестбанка Macquarie. В банке объяснили оптимистичный прогноз «большей готовностью» инвесторов, в том числе государственных структур, платить за хеджирование кредитных и контрагентских рисков (если одна из сторон сделки не исполнит обязательства).

В банке Goldman Sachs ранее повысили цель по золоту с $3000 до $3100 на конец 2025 года. Аналитики Citigroup предположили в феврале, что цены достигнут $3000 за унцию в течение трех месяцев (но это случилось уже в марте).

 

#США #рекорд #золото #Канада #цена

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