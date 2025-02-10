Трамп сообщил о вводе пошлин на импорт стали и алюминия

США,Европа,Экономика
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Пошлины в размере 25 процентов на сталь и алюминий, ввозимые в США, коснутся всех стран и вступят в силу уже на этой неделе, заявил глава Белого дома

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал введение таможенных пошлин в размере 25 процентов на импорт стали и алюминия в США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DW

По словам республиканца, новые тарифы коснутся всех стран и официально вступят в силу уже на этой неделе.

После возвращения в Белый дом Трамп приступил к реализации жесткой тарифной политики. Он пригрозил таможенными пошлинами Европейскому Союзу, ссылаясь на необходимость сокращения торгового дефицита с Европой, распорядился ввести 10-процентные пошлины на товары из Китая, а также пошлины в размере 25 процентов на продукцию из соседних Мексики и Канады из-за «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Последние были заморожены на 30 дней после обещаний Оттавы и Мехико усилить безопасность на своих границах с США.

На последнем саммите в Брюсселе Евросоюз продемонстрировал решимость противостоять тарифной политике Дональда Трампа. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили, что ЕС примет ответные меры, если США введут пошлины на европейские товары.

Еще во время своего первого президентского срока Трамп вводил дополнительные пошлины на импорт стали и алюминия, что привело к острому торговому конфликту между США и Евросоюзом. В ответ ЕС ввел свои особые пошлины на ряд американских товаров, включая виски, мотоциклы Harley-Davidson и одежду бренда Levi Strauss.

Новые пошлины на импорт из Европы станут серьезным ударом для Германии, которая уже два года подряд сталкивается с экономическим спадом. США являются крупнейшим экспортным рынком для немецких товаров. Экономисты опасаются, что новые тарифы могут привести к эскалации торгового конфликта между Вашингтоном и Брюсселем. 

#США #налог #торговля #Трамп #Европа

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