Центр для детей с аутизмом открыли в Костанае

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

По информации акимата Костанайской области, в центре будут оказывать помощь и родителям детей в возрасте от 1,5 года до 18 лет. В медицинском учреждении работают разные кабинеты терапии, а также кабинеты социально-бытовой ориентировки, психолога и дефектолога.



— Инициатива по открытию этого центра в области была поддержана. Подобрано отдельно стоящее здание в центре города, площадь которого составляет 2355 квадратных метра и является одним из самых больших центров в республике. Выделены средства из областного бюджета в сумме почти 700 млн тенге для проведения реконструкции, штат укомплектован квалифицированными специалистами. Для полноценного функционирования учреждения приобретены транспортные средства, что позволило сегодня открыть двери нового центра. Данное учреждение позволит детям социализироваться, развивать свои особенные способности и таланты, получать квалифицированную помощь, — рассказали в городской администрации.

50 детей уже начали посещать центр и получать специальные социальные услуги.

В акимате добавили, что в новом центре доступны обучающие программы, различные методы терапии и реабилитации.

