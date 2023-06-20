Тушение крупного пожара под Астаной продолжается

Пожарные столичного ДЧС, а также прибывшие подразделения Акмолинской и Карагандинской областей продолжают тушение сухостоя на площади 80 га. Об этом сообщили в МЧС, передает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы МЧС РК

"С начала тушения пожара авиацией сброшено 222 тонны воды. В тушении задействовано 172 человека, 46 единиц техники и 2 вертолета", - проинформировали в министерстве.

Тушение пожара находится на личном контроле министра по ЧС генерал-майора Сырыма Шарипханова, отметили в ведомстве.

Напомним, 19 июня в 09:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на сообщение о горении сухостоя между шоссе Коргалжын и объездной трассой в сторону Косшы. К обеду количество огнеборцев увеличили до 140.

Ближе к вечеру премьер-министр Алихан Смаилов поручил министру по ЧС усилить группировку сил и спецтехники, а также принять дополнительные меры по ликвидации огня.

Ближе к 21.00 по распоряжению министра по ЧС Сырыма Шарипханова к месту направили дополнительные силы и средства из ДЧС Акмолинской и Карагандинской областей.