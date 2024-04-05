У этого города есть свои герои

Со сцены на зрителей непрерывным потоком лилась любовь. Ее щедро дарили дети: невероятно открытые, улыбчивые, с горящими глазами – они делились своим внутренним светом. Красивый парнишка Надир Мухамед завораживающим голосом пел песню. На глазах у него темные очки – нас он видит сердцем, чувствует энергетику зала и выкладывается на все сто процентов. А вот еще вчерашний замкнутый ребенок с диагнозом «аутизм», не реагирующий на родителей, не идущий на контакт, бойко рассказывает на камеру длинное стихотворение, а очаровашка Зауреш Омарбек, позабыв о диагнозах, поет и отплясывает на сцене, да так, что никому и в голову не придет, что у нее есть диагноз ДЦП. И таких участников – 19 человек. У каждого своя история, свой путь, а вот мечта одна на всех, и она потихоньку начинает осуществляться – дети живут насыщенной полноценной жизнью, их принимают и любят.

С 2011 года Институтом семьи РК и Цент­ральной Азии непрерывно велась работа, охватывающая более тысячи детей с особеннос­тями развития со всех городов нашей страны. Со временем мероприятия переросли в фестиваль «Красное яблоко Алматы – символ крепкой и счастливой семьи». Инклюзивный фестиваль в этом году объединил более 200 одаренных детей, среди них есть и приглашенные гости – студии танцев Sunrise и Just Dance и других творческих коллективов, сольных исполнителей. Все они подготовили специальные номера для поддержки участников.

В фестивале приняли участие 19 талантливых детей с ограниченными возможностями. Физические особенности – не преграда для юных героев. Они проявляют свой талант во многих сферах – будь то творчество, наука или спорт.

– Концептуальная особенность фестиваля – приглашение к учас­тию в концертных номерах детей с ограниченными возможностями и их сверстников из творческих, художественных коллективов, – говорит организатор и ведущая фестиваля Эльмира Алиева. – Дети получают возможность воспринимать ребенка с ОВЗ как равного, научиться правильному общению с ним, ощутить себя нужным и полезным.

Каждое выступление длилось лишь несколько минут, но сколько за этими минутами стоит упорной работы, проделанной как самими детьми, так и их родителями! Прежде всего, конечно, мамами. Мамы особенных детей – настоящие супергерои. Грустно, но факт: столкнувшись с особенным ребенком, многие отцы предпочитают «сделать ноги», и женщины остаются один на один с бедой и ребенком, защитить которого, кроме нее самой, некому. Но на таких женщинах держится мир. Материнское сердце только силой своей любви и веры в свое дитя способно сотворить чудо и порой заменить годы терапии и горы препаратов.

По словам организаторов фес­тиваля, за годы работы они нас­лушались столько историй про материнскую веру и детскую отвагу, что впору книгу писать. Благодаря системной работе с детьми в рамках «Яблока» у их подопечных заметен колоссальный прогресс в развитии. Выходя на сцену перед огромной аудиторией, дети максимально мобилизуют свои внутренние ресурсы, преодолевают страх, раскрывают свой потенциал, обретают веру в свои безграничные способности.

– C 2019 года мы принимаем участие в фес­тивале, – говорит Венера Вашурина, художественный руководитель танцевальной студии Just Dance. – Этот проект дает уникальную возможность изменить мир вокруг, дети учатся сопереживать, вдохновлять, поддерживать другу друга. Вместе на сцене они творят настоящее чудо.

Первый ряд в зале был отдан под места для детей на инвалидных колясках и их сопровождающих. Таких участников набралось немало, и все они верят в то, что рано или поздно они встанут с коляски и выйдут на эту сцену самостоятельно.

Как оказалось, дети на коляс­ках – одни из самых талантливых участников и с легкостью проявляют себя сразу в нескольких направлениях.

– Несколько лет мой внук Даниил выступает с новыми пес­нями, – рассказывает Ирина Ким. – Самое главное, что дарит фес­тиваль, – это уверенность в себе. Даниил стал более общительным, открытым, смелым. Пос­ле одного из своих выс­туплений он принял участие в проекте Samgau (UPSHIFT) Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), где поделил первое мес­то с еще одним участником фес­тиваля – Эльдаром Гребневым. Мой внук создал экологичес­кий проект для очистки воздуха с использованием угольных фильтров. Представители ЮНИСЕФ высоко оценили работу и назвали ее замечательной, приоритетной для нашего города. После победы внука приг­лашали в Астану стать спикером, который бы вдохновлял своим рассказом и мотивировал к преодолению любых трудностей. Даниил ведет активный образ жизни, учится в обычной школе, изучает языки, свободно владеет английским, увлекается киберспортом, вокалом, психологией. У него есть мечта – в следующем году выйти на сцену фестиваля самостоятельно, без коляски. Пусть эта мечта сбудется!

Участник фес­тиваля Эльдар Гребнев – певец, спорт­смен, изоб­ретатель. Ему всего 17, а он успел достигнуть высот, к которым многие идут всю жизнь. Помимо работ в соавторстве, Эльдар самостоятельно изобрел уникальный электросамокат для инвалидных колясок и стал главным героем документального фильма «Я изобрел самокат». А еще он участвовал в забеге «Алматы марафон», состоит в команде по бочче и участвовал в двух соревнованиях, где завоевал золотую и бронзовую медали.

Здесь невольно вспоминаешь проблемы подрастающего поколения: зависание в гаджетах, отсутствие мотивации к учебе и спорту, апатия. Главные участники сегодняшнего мероприятия – дети с разными формами нарушений физичес­кого и психического здоровья, особыми потребнос­тями в обу­чении и развитии, тяжелыми заболеваниями. Но, несмотря на их неутешительные диагнозы, возможности их неограничены. Напротив, эти дети своим примером показывают, как надо любить жизнь во всех ее проявлениях, как следовать за мечтой и пре­одолевать трудности, как верить и дорожить тем, что имеешь.

– Самое главное в фестивале – эмпатия, – говорит Эльмира Алиева. – Дети чувствуют себя нужными, любимыми, ценными для общества, реализованными. У каждого ребенка независимо от особенностей есть возможность участвовать в процессе, быть частью праздника, общаться с детьми, быть услышанными. Фес­тиваль сфокусирован не на результате, а на атмосфере. Именно в этом его уникальность.

Под занавес организаторы устроили интересный флешмоб – участники и зрители встали в двойной круг, лицом друг к другу, и под чудесную мелодию «формировали» в области сердца предполагаемый шар, сот­канный из любви, и, глядя в глаза, мысленно дарили его тому, кто стоял перед ними. Следующий шаг после дарения – искренние объятия.

Смотреть в глаза другому человеку не так-то просто, а особенно если перед тобой ребенок, едва приоткрывший дверцу в свой внутренний мир. Но каким восторгом и любовью светились глаза детей! Вчерашние зав­сегдатаи врачей и коррекционных кабинетов с удовольствием обнимались с новыми людьми, улыбались и благодарили за внимание. И так тепло и спокойно становилось на душе – и от очищающих душу слез, и от радости за этих волшебных маленьких героев.