У нас нет запасных детей

– Дети – самое дорогое, что у нас есть. Все родители хотят обезопасить своих чад. Вы пошли в этом смысле дальше...

– Да, у меня подрастала дочь. И в какой-то момент захотелось дать ей больше самостоятельности. Но как ответственная мать, я понимала, что ее на каждом шагу могут поджидать опасности. Хотелось ее подготовить, но не запугать.

Начав искать информацию, узнала о курсах по безопасности для детей и поняла, что могу помочь не только своему ребенку, но и многим другим, став тренером. Конечно, мы с детства учим своих чад, как переходить дорогу, пользоваться электроприборами, но есть еще много важных тем, которые с ними не обсуждаются.

Основатель тренингов по детской безопасности в Казахстане Зарина Джумагулова создала авторские запатентованные методики по обучению детей и тренеров. Она тоже в свое время озадачилась безопасностью собственных детей и создала этот курс, опираясь на местный и зарубежный опыт, собирая по крупицам методики и адаптируя их под нашу реальность.

В ходе обучения мы разбираем, как ребенку вести себя с чужими людьми, если они обращаются с каким-то вопросом или предложением, насколько близко можно подпускать к себе посторонних, как отличить преступника от обычного человека.

К сожалению, художественные и мультипликационные фильмы культивируют мнение, что преступник выглядит как-то по-особенному. Когда мы просим их описать, дети говорят так: в черной одежде, с пистолетами и ножами, то есть рисуют образ киношного злодея.

Хотя, как мы знаем, «плохие дяди» выглядят часто даже наоборот – вполне себе респектабельно. Это люди, которых и не заподозришь в плохом. Поэтому мы обу­чаем детей определять преступника не по внешнему виду, а по действиям.

– Что из себя представляет тренинг, для кого предназначен и охотно ли его посещают дети?

– За пять занятий по полтора часа плюс одно онлайн-занятие для родителей мы охватываем различные темы, касающиеся детской безопасности. Обу­чение проходит в игровой форме, без запугивания, и детям очень интересно. Они увлекаются и ходят, как правило, с удовольствием. Даже расстраиваются, что занятия быстро заканчиваются.

В среднем у нас занимаются дети от шести до одиннадцати лет. Но могут быть варианты, ведь степень самостоя­тельности у подростков разная.

В принципе, некоторые аспекты, которые мы разбираем, подходят даже для взрослых, особенно для молодых девушек. Ведь вполне возможно, что мужчина попытается насильно затащить кого-то в машину, и если просто кричать и отбиваться, это мало поможет.

Детей мы учим приему «мешок с картошкой». Когда тебя тянет за руку человек, который явно настроен враждебно, то нужно прикинуться мешком с картошкой и упасть на землю. Тогда тащить довольно проблематично, это привлекает внимание прохожих. Ведь, когда ты просто упираешься, но стоишь на ногах, люди могут подумать, что это просто родители и капризный ребенок, или это семейный конфликт мужа и жены.

Но если тебя тащат волоком, при этом ты кричишь правильные вещи вроде того, что «это не мой папа», чтобы и внешний вид ситуации, и слова привлекли внимание, это может возыметь нужный эффект.

Преступники, особенно те, чьи дейст­вия направлены против слабых, на самом деле – трусливые люди, они боятся привлекать внимание. И в этом случае, как показывает практика, не захотят связываться и поскорее убегают.

Как бы это страшно ни звучало, все правила безопасности написаны кровью, то есть основаны на реальных случаях и психологии поведения преступников.

– Теория, конечно, хорошо, но что помогает закрепить полученные знания?

– Мы не просто говорим детям, что и как надо делать, а стараемся подвести к тому, чтобы они сами путем логи­ческих рассуждений приходили к нужным выводам. То есть обсуждаем, обосновываем, а затем еще и проигрываем в сценках. Тогда материал усваивается и запоминается гораздо лучше.

Стараемся повторять все ситуации по несколько раз, ведь когда материал закрепляется, появляется навык. И если ребенок окажется в критической ситуации, то эта информация всплывет и он сможет действовать правильно.

На занятия приглашается специальный помощник, мужчина, который, например, имитирует захват за руку. Ребенок, даже предварительно зная, что нужно делать, теряется: ему довольно сложно упасть на землю и громко закричать, ведь мы с детства учим детей не шуметь, вести себя тихо и слушаться взрослых. Для интереса мы даже замеряем уровень их крика.

В тренинг входит множество важных тем о том, как действовать в разных ситуациях. Например, к кому из взрослых можно обратиться, если ты потерялся в общественном месте. Или если остался дома один, причем начиная с того момента, как входишь в подъезд. С кем можно входить в лифт, как не делать этого с чужим взрослым, как быть, если ты уже оказался рядом с посторонним, кому можно открывать двери и как дейст­вовать, если ситуация действительно неоднозначная.

Мы говорим: если преступник требует что-то, то нужно отдать все – жизнь важнее. Но нужно постараться запомнить особые приметы. К сожалению, дети в этом возрасте порой даже не могут отличить европейца от азиата.

– Бывало ли, что кто-то из слушателей уже попадал в нехорошие ситуации?

– Мы спрашиваем об этом в самом начале, и дети вспоминают разные моменты. На самом деле мы не знаем, грозила ли там опасность.

Но как-то уже после тренинга я встретилась с одной из мам, и она рассказала, что к ее сыну, оставшемуся на входе в магазин ждать бабушку, подошел мужчина и предложил угос­тить мандаринами. У мальчика сразу всплыли все инструкции, он быстро сориентировался, извинился и забежал в магазин. Родители были очень благодарны.

Мы не знаем, был ли это безобидный дедушка, которому просто захотелось угостить ребенка. Но у нас нет запасных детей, чтобы рисковать ими и испытывать судьбу.

Кстати, мы разбираем, какие мес­та безопасны для того, чтобы в них скрыться. Ведь дети часто прячутся в кустах или подъезде, что абсолютно неправильно.

– По статистике, немалая часть преступ­лений против детей совершается членами и друзьями семьи. Вы говорите об этом на занятиях?

– Это действительно так, насильственные действия могут совершать отцы, отчимы, дяди, братья либо друзья, то есть те, на кого никогда не могли бы подумать. Эту тему мы обязательно обсуждаем.

Одно из занятий посвящено личным границам, причем в самом широком смысле, ведь их нарушение – это не только сексуальные домогательства, но и когда кто-то без спроса берет твою вещь, пытается вмешиваться в твою личную жизнь или даже просто обзывает. Мы учим, что отстаивать свои границы не стыдно, это нормально – говорить, что тебе что-то не нравится, что с тобой так нельзя.

Большое значение уделяется так называемому «правилу трусиков». Это информация об интимных мес­тах, доступ к которым имеет только определенный круг – мама или медицинский работник с разрешения мамы и с объяснением, для чего нужна та или иная манипуляция. То есть даже не каждый медработник имеет на это право.

Круг доверия здесь очень важен, и мы рассматриваем с разных сторон, почему нужно разграничить людей, которые близки к тебе и которые находятся чуть дальше. К примеру, если дядя с тетей предлагают взять тебя с собой на пляж, и ты этого даже очень хочешь, они должны получить разрешение родителей. Если тебя приглашает в гости друг, который находится в следующем круге доверия, то нужно поставить в известность свою семью.

Причем ребенку мало просто следовать этому правилу. Если он замечает, что кто-то посторонний пытался нарушить его личные границы, то мало дать отпор – очень важно сообщить об этом маме или папе. Потому что часто люди, которые совершают насильственные действия против детей, психологически давят на них, угрожают и запугивают.

И мы учим, что самый близкий круг доверия – это именно те люди, которым не просто можно, а необходимо рассказывать о таких вещах. Если есть секрет, за который тебе стыдно, им обязательно нужно поделиться. Иначе это может повлечь еще более тяжелые последствия.

– К сожалению, наше общество все еще довольно недружественно к детям. На улице на ребенка могут наорать и даже побить совершенно чужие люди. Насколько популярны Ваши тренинги, и что еще нам нужно сделать для изменения ситуации?

– Воспитание общества – процесс многолетний. Да, когда мы бываем за границей, то замечаем, что отношение к детям там часто намного дружественнее, чем у нас в стране.

Поэтому создание для наших маленьких граждан комфортной среды – общая работа. Любые насильственные действия в отношении детей должны строго наказываться законом и порицаться обществом.

Курсы по детской безопасности довольно популярны. Но, к сожалению, мы заметили тенденцию, что интерес к ним возрастает лишь после инцидентов с детьми. Такие вещи стимулируют родителей озаботиться вопросом безо­пасности. Но когда страсти утихают, интерес тоже ослабевает. Это удручает.

Обучение мы проводим на базе частных образовательных центров, так как доступ в государственные школы огра­ничен. Выходили с инициативой в городской акимат, но пока это не дало результатов. Но было бы здорово, если хотя бы на местном уровне такие уроки вводились в общеобразовательную программу.