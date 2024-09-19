Учение «Безграничное братство-III»: силы спецназа шести стран уничтожили бандформирование

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За активной фазой многонационального учения наблюдали министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков, представители командования вооруженных сил Азербайджана, Катара, Пакистана, Турции, Узбекистана и силовых структур Казахстана

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

На учение, проходившее в Туркестанской области, в качестве наблюдателей были также приглашены представители вооруженных сил Иордании и Кыргызстана.

Вниманию зарубежных коллег на учебном полигоне «Орда» была представлена выставка вооружения и военной техники, а также образцы формы одежды. После ознакомления с текущей оперативно-тактической обстановкой состоялся розыгрыш практических действий.

Перед сводными группами воинских контингентов шести стран была поставлена задача по блокировке и уничтожению незаконного вооруженного формирования, прорвавшегося через границу и укрывшегося в населенном пункте. Попытка боевиков нанести поражение объединенной группировке войск  с помощью беспилотников была сорвана средствами радиоэлектронной борьбы.

Состоялась высадка тактического воздушного десанта сводной группировки для захвата господствующей высоты. Наступление сводных подразделений специального назначения было поддержано атакой дронов-камикадзе, налетами армейской авиации, огнем мобильных групп, передвигавшихся на квадроциклах. После штурма административного здания отходящие силы противника были «уничтожены» в туннеле с помощью беспилотников.

С успешным завершением специальной операции участников учения поздравил руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

– С учетом роста террористичеких угроз мы объединяем усилия в области военной безопасности. На учении были отработаны алгоритмы действий органов управления и подчиненных подразделений в кризисных ситуациях. Проведение совместной операции показало готовность воинских контингентов действовать слаженно и эффективно, – подчеркнул он. 

Сводные подразделения специального назначения показали высокий уровень боевого слаживания, продемонстрировав единство подходов и готовность эффективно противостоять любым вызовам и угрозам.

По результатам учения состоялось награждение отличившихся воинов. Всего в военных маневрах приняли участие более четырехсот военнослужащих.

#казахстан #армия #спецназ #МОРК

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